Впервые за долгие годы пришлось увидеть очередь на базаре Шымкента. Оказалось, народ стоял за сахаром. Социальным, по 529 тенге.
Цена, еще недавно фантастическая, вдруг стала реальной и даже привлекательной. А что делать! На дворе сезон ягодных и фруктовых заготовок, не пропадать же урожаю. А если попробовать сейчас обойтись без сахара-песка, который на глазах превращается в золотой? Всего-то и нужно поискать рецепты, где используется собственная сладость фруктов и ягод. А таких немало.
Малина в собственном соку
В своем саду или на базаре запаситесь спелой, но плотной и немятой малиной. Переберите ее, очистите от чашелистиков. Сильно загрязненные ягоды промойте, опустив ненадолго в миску с водой. Но постарайтесь все же использовать изначально чистые и сухие ягоды.
Уложите малину в чистые банки, ошпаренные кипятком. Залейте кипящей водой, накройте предварительно прокипяченными железными или завинчивающимися крышками для консервации.
Поставьте банки в кастрюлю, на дно которой положите деревянную дощечку или сложенную вдвое плотную ткань, и стерилизуйте не менее 15-20 минут в умеренно кипящей воде, доходящей до «плечиков» банок. Выньте банки и закатайте, не снимая крышек. Когда банки с малиной немного остынут, переверните их вверх дном, проверив на протекание. Храните в темном прохладном месте.
Яблочное пюре без сахара
Все, что вам понадобится, – 3 кг спелых яблок и 1,5 литра воды. Яблоки вымойте, очистите от семечек и кожуры, нарежьте дольками. Отправьте нарезанные фрукты в кастрюлю с водой и проварите до размягчения. Чуть остудите и хорошо разомните либо протрите через сито (дуршлаг) и поварите еще 2-3 минуты, постоянно помешивая.
Разложите пюре по чистым сухим банкам. Поставьте банки в кастрюлю, на дно которой положите сложенную вдвое плотную ткань, и стерилизуйте 20-30 минут. Снимите с огня, закатайте банки и остудите, перевернув вверх дном и укутав полотенцем.
Грушевая домашняя пастила со специями
В мягких медовых грушах предостаточно своей сладости. Поэтому и здесь сахар нам не понадобится. Возьмите 2 кг мягких груш и по щепотке тмина, кардамона, бадьяна. Фрукты вымойте, удалите хвостики, вырежьте сердцевину и порежьте кусочками (если кожица толстая и грубая, можно очистить и ее). Отправьте кусочки фруктов увариваться до полного размягчения на медленном огне в широкую кастрюлю с толстым дном, периодически помешивая массу. В процессе уваривания добавьте специи. Можно класть не все перечисленные, а только те, что нравятся.
Готовое грушевое пюре остудите и протрите через крупное сито или дуршлаг, можно использовать погружной блендер. Противень застелите пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и тонким слоем (около 0,5 см) распределите по нему фруктовое пюре, разравнивая ложкой.
Отправьте противень в духовку, разогретую до 70-80 градусов на 6-8 часов, включив обдув или оставив приоткрытой дверцу для циркуляции воздуха. У готовой пастилы должна быть сухая глянцевая поверхность, она не должна липнуть к рукам.
Выньте готовую грушевую пастилу из духовки и дайте остыть. Затем снимите пласт с пергамента и сверните рулоном. Впрочем, наши бабушки готовили пастилу без всяких духовок: она отлично подсыхала в сухую летнюю жару.
Черная смородина в яблочном соку
А этот рецепт более изысканный, для гурманов. Хотя в приготовлении очень прост. На 1 кг крупной, спелой, плотной смородины возьмите 700 г яблочного сока. Ягоды переберите, промойте в проточной воде, обсушите на полотенце. Яблочный сок вскипятите.
Уложите ягоды в чистые банки, ошпаренные кипятком. Залейте соком, накройте предварительно прокипяченными железными или завинчивающимися крышками для консервации.
Поставьте банки в кастрюлю, на дно которой положите деревянную дощечку или сложенную вдвое плотную ткань, и стерилизуйте не менее 15 минут в умеренно кипящей воде, доходящей до «плечиков» банок. Выньте их и закатайте, не снимая крышек.
Остудите, перевернув крышками вниз и закутав банки в полотенце.
Храните в темном прохладном месте.
Консервированные персики без сахара
На полтора килограмма песиков понадобится 0,8-1 л воды. Этого количества хватит на три банки объемом по 0,5 л. Персики тщательно вымойте, все ворсинки по возможности максимально счистите. Разделите чистые плоды на половинки и удалите косточки. В хорошо простерилизованные банки сложите половинки персиков, стараясь класть их срезом вниз, чтобы максимально плотно наполнить банку. Вскипятите воду и аккуратно залейте персики кипятком. В зависимости от плотности наполнения банок воды может потребоваться чуть больше или чуть меньше.
На дно большой кастрюли положите сложенное в несколько слоев кухонное полотенце. Поставьте в кастрюлю наполненные банки. Аккуратно налейте в кастрюлю воду так, чтобы она примерно на 3 см не доходила до горлышек. Прикройте банки чистыми крышками. Доведите воду до кипения и стерилизуйте на небольшом огне примерно 10-15 минут. Затем достаньте банки и плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом. Когда заготовки остынут, уберите их на хранение в темное прохладное место.
Вишня в собственном соку
Вишни в этом году особенно много. Попробуйте законсервировать ее на зиму без сахара. Такая заготовка пригодится вам, чтобы зимой испечь вкусные пироги и торты, сварить компоты, да и просто поесть витаминчиков. Хранится она даже при комнатной температуре, что тоже очень удобно, баночки не занимают место в холодильнике.
Зрелую, сладкую, но плотную вишню промоем, переберем. Вынем косточки (можно обычной шпилькой или булавкой). Крышки зальем кипятком, баночки тщательно промоем с содой.
Раскладываем вишню по баночкам поплотнее. Стараемся, чтобы в банках оставалось, как можно меньше пустого места.
В кастрюлю укладываем ткань, ставим на нее баночки, наливаем воды в кастрюлю столько, чтобы она была по плечики банок. Банки накрываем крышками. Ставим на огонь. Стерилизуем 15 минут после закипания воды. За это время баночки наполнятся вишневым соком.
Затем достанем банки из кастрюли, закрутим крышками, баночки перевернем и убираем заготовку под шубу на сутки. Остывшие баночки убираем в место хранения.
Повидло сливовое без сахара
Сливы, как правило, дают большой урожай и в сезон продаются недорого. Поэтому не поленитесь, заготовьте побольше сливового повидла на всю зиму. Потом сами себе скажете спасибо.
На 10 кг слив понадобится лишь стакан воды. Сливы переберите, вымойте, разрежьте на половинки, выньте косточки, добавьте воду и варите на умеренном огне, постоянно помешивая. Чтобы проверить, готово ли повидло, капните чуть-чуть на холодную тарелку и дайте остыть. Если капля загустела и не расплывается, повидло готово.
Сразу же разложите повидло по сухим, чистым, разогретым банкам, наполнив их на 2 см ниже горлышка, закатайте крышками и охладите. Из 10 кг слив получится три литровых банки повидла.
Джем из дыни и яблок
Нам нужно 2 кг дыни и 1 кг яблок. Приступим. Яблоки надо вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, натереть на крупной терке. Дыню очистить, мякоть пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Яблочное пюре соединить с дыней, прогреть на слабом огне до начала кипения. Готовое пюре положить в стерилизованные банки и закрыть крышками.
Все эти рецепты без сахара помогут вам не сильно потратиться и сделать полезные витаминные заготовки. Кроме того, не забывайте, что ягоды, фрукты и еще овощи можно морозить и сушить. Используйте щедрое лето, чтобы сделать как можно больше заготовок на будущую зиму. Что-то подсказывает нам, что это будет как никогда кстати.
Яна КОТТ