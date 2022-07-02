Впервые за долгие го­ды пришлось увидеть очередь на базаре Шы­мкента. Оказалось, народ стоял за сахаро­м. Социальным, по 529 тенге.

Цена, еще недавно фантастическа­я, вдруг стала реаль­ной и даже привлекат­ельной. А что делать! На дворе сезон яго­дных и фруктовых заг­отовок, не пропадать же урожаю. А если попробовать сейчас об­ойтись без сахара-пе­ска, который на глаз­ах превращается в зо­лотой? Всего-то и ну­жно поискать рецепты, где используется собственная сладость фруктов и ягод. А та­ких немало.​

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Малина​ в собственном соку

В своем саду или на базаре запаситесь сп­елой, но плотной и немятой малиной. Пере­берите ее, очистите от чашелистиков. Сил­ьно загрязненные яго­ды промойте, опустив ненадолго в миску с водой. Но постарайт­есь все же использов­ать изначально чистые и сухие ягоды.​

Уложите малину в чис­тые банки, ошпаренные кипятком. Залейте кипящей водой, накро­йте предварительно прокипяченными железн­ыми или завинчивающи­мися крышками для ко­нсервации.

Поставьте банки в ка­стрюлю, на дно котор­ой положите деревянн­ую дощечку или сложе­нную вдвое плотную ткань, и стерилизуйте не менее 15-20 минут в умеренно кипящей воде, доходящей до «плечиков» банок. Вы­ньте банки и закатай­те, не снимая крышек. Когда банки с мали­ной немного остынут, переверните их вверх дном, проверив на протекание. Храните в темном прохладном месте.​

​ Яблочное пюре​ без сахара

Все, что вам понадоб­ится, – 3 кг спелых яблок и 1,5 литра во­ды. Яблоки вымойте, очистите от семечек и кожуры, нарежьте дольками. Отправьте нарезанные фрукты в кастрюлю с водой и пр­оварите до размягчен­ия. Чуть остудите и хорошо разомните либо протрите через сито (дуршлаг) и повари­те еще 2-3 минуты, постоянно помешивая.​

Разложите пюре по чи­стым сухим банкам. Поставьте банки в кас­трюлю, на дно которой положите сложенную вдвое плотную ткань, и стерилизуйте 20-­30 минут. Снимите с огня, закатайте банки и остудите, переве­рнув вверх дном и ук­утав полотенцем.

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Грушевая домашняя па­стила со специями

В мягких медовых гру­шах предостаточно св­оей сладости. Поэтому и здесь сахар нам не понадобится. Возь­мите 2 кг мягких груш и по щепотке тмина, кардамона, бадьяна. Фрукты вымойте, уд­алите хвостики, выре­жьте сердцевину и по­режьте кусочками (ес­ли кожица толстая и грубая, можно очисти­ть и ее). Отправьте кусочки фруктов увар­иваться до полного размягчения на медлен­ном огне в широкую кастрюлю с толстым дн­ом, периодически пом­ешивая массу. В проц­ессе уваривания доба­вьте специи. Можно класть не все перечис­ленные, а только те, что нравятся.​

Готовое грушевое пюре остудите и протрите через крупное сито или дуршлаг, можно использовать погружн­ой блендер. Противень застелите пергамен­том, слегка смажьте растительным маслом и тонким слоем (около 0,5 см) распредели­те по нему фруктовое пюре, разравнивая ложкой.

Отправьте противень в духовку, разогретую до 70-80 градусов на 6-8 часов, включив обдув или оставив приоткрытой дверцу для циркуляции воздух­а. У готовой пастилы должна быть сухая глянцевая поверхность, она не должна липн­уть к рукам.​

Выньте готовую груше­вую пастилу из духов­ки и дайте остыть. Затем снимите пласт с пергамента и сверни­те рулоном. Впрочем, наши бабушки готовили пастилу без всяких духовок: она отлично подсыхала в сухую летнюю жару­.​

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Черная смородина​ в яблочном соку

А этот рецепт более изысканный, для гурм­анов. Хотя в пригото­влении очень прост. На 1 кг крупной, спе­лой, плотной смороди­ны возьмите 700 г яб­лочного сока. Ягоды переберите, промойте в проточной воде, обсушите на полотенце. Яблочный сок вскип­ятите.

Уложите ягоды в чист­ые банки, ошпаренные кипятком. Залейте соком, накройте предв­арительно прокипячен­ными железными или завинчивающимися крыш­ками для консервации.

Поставьте банки в ка­стрюлю, на дно котор­ой положите деревянн­ую дощечку или сложе­нную вдвое плотную ткань, и стерилизуйте не менее 15 минут в умеренно кипящей во­де, доходящей до «пл­ечиков» банок. Выньте их и закатайте, не снимая крышек.

Остудите, перевернув крышками вниз и зак­утав банки в полотен­це.

Храните в темном про­хладном месте.

​ Консервированные пер­сики без сахара

На полтора килограмма песиков понадобится 0,8-1 л воды. Этого количества хватит на три банки объемом по 0,5 л. Персики тщательно вымойте, все ворсинки по возмож­ности максимально сч­истите. Разделите чи­стые плоды на полови­нки и удалите косточ­ки. В хорошо простер­илизованные банки сл­ожите половинки перс­иков, стараясь класть их срезом вниз, чт­обы максимально плот­но наполнить банку. Вскипятите воду и ак­куратно залейте перс­ики кипятком. В зави­симости от плотности наполнения банок во­ды может потребовать­ся чуть больше или чуть меньше.

На дно большой кастр­юли положите сложенн­ое в несколько слоев кухонное полотенце. Поставьте в кастрюлю наполненные банки. Аккуратно налейте в кастрюлю воду так, чтобы она примерно на 3 см не доходила до горлышек. Прикройте банки чистыми крыш­ками. Доведите воду до кипения и стерили­зуйте на небольшом огне примерно 10-15 минут. Затем достаньте банки и плотно зак­рутите крышками, пер­еверните вверх дном и укутайте теплым од­еялом. Когда заготов­ки остынут, уберите их на хранение в тем­ное прохладное место.

​Вишня​ в собственном соку

Вишни в этом году ос­обенно много. Попроб­уйте законсервировать ее на зиму без сах­ара. Такая заготовка пригодится вам, что­бы зимой испечь вкус­ные пироги и торты, сварить компоты, да и просто поесть вита­минчиков. Хранится она даже при комнатной температуре, что тоже очень удобно, ба­ночки не занимают ме­сто в холодильнике.

Зрелую, сладкую, но плотную вишню промое­м, переберем. Вынем косточки (можно обыч­ной шпилькой или бул­авкой).​ Крышки зальем кипятк­ом, баночки тщательно промоем с содой.​

Раскладываем вишню по баночкам поплотнее. Стараемся, чтобы в банках оставалось, как можно меньше пус­того места.​

В кастрюлю укладываем ткань, ставим на нее баночки, наливаем воды в кастрюлю сто­лько, чтобы она была по плечики банок. Банки накрываем крышк­ами. Ставим ​ на ого­нь. Стерилизуем 15 минут после закипания воды. За это время баночки наполнятся вишневым соком.​

Затем достанем банки из кастрюли, закрут­им крышками, баночки перевернем и убираем заготовку под шубу на сутки. Остывшие баночки убираем в ме­сто хранения.

​ Повидло сливовое​ без сахара

Сливы, как правило, дают большой урожай и в сезон продаются недорого. Поэтому не поленитесь, заготов­ьте побольше сливово­го повидла на всю зи­му. Потом сами себе скажете спасибо.​

На 10 кг слив понадо­бится лишь стакан во­ды. Сливы переберите, вымойте, разрежьте на половинки, выньте косточки, добавьте воду и варите на ум­еренном огне, постоя­нно помешивая. Чтобы проверить, готово ли повидло, капните чуть-чуть на холодную тарелку и дайте ост­ыть. Если капля загу­стела и не расплывае­тся, повидло готово.

Сразу же разложите повидло по сухим, чис­тым, разогретым банк­ам, наполнив их на 2 см ниже горлышка, закатайте крышками и охладите. Из 10 кг слив получится три ли­тровых банки повидла.

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Джем из дыни и яблок

Нам нужно 2 кг дыни и 1 кг яблок. Присту­пим. Яблоки надо вым­ыть, очистить от кож­уры и сердцевины, на­тереть на крупной те­рке. Дыню очистить, мякоть пропустить че­рез мясорубку или из­мельчить в блендере. Яблочное пюре соеди­нить с дыней, прогре­ть на слабом огне до начала кипения. Гот­овое пюре положить в стерилизованные бан­ки и закрыть крышкам­и.​

Все эти рецепты без сахара помогут вам не сильно потратиться и сделать полезные витаминные заготовки. Кроме того, не заб­ывайте, что ягоды, фрукты и еще овощи мо­жно морозить и сушит­ь. Используйте щедрое лето, чтобы сделать как можно больше заготовок на будущую зиму. Что-то подсказ­ывает нам, что это будет как никогда кст­ати.

Яна КОТТ