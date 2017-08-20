Усиление ветра обещают синоптики в ЮКО 21 августа. Штормовое предупреждение разослала оперативная группа ДЧС Южно-Казахстанской области. Согласно прогнозу, ветер усилится до 20 метров в секунду.

В целом по Казахстану погода без изменений, передает РГП «Казгидромет». Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь на востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке в ночные и утренние часы местами ожидается туман. На юге, юго-востоке местами усиление ветра, с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза, ночью и утром — туман. В Мангистауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, днем Кызылординской областях местами усиление ветра 17-22 м/с, с пыльной бурей. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман.

На большей части Атырауской, местами Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, областях ожидается сильная жара.

В Шымкенте в понедельник 21 августа ожидается переменная облачность, температура воздуха днем 30-32 градуса выше ноля.