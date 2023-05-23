О погоде в Шымкенте в ближайшие 3 дня

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на предстоящие 3 дня.

23, 24, 25 мая, по обещаниям синоптиков, в южном мегаполисе будут идти кратковременные дожди. Ожидается гроза и усиление ветра.

Вторник, 23 мая, сохранится переменная облачность, днем пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.

Среда, 24 мая: переменная облачность, дождь преимущественно в ночное время суток, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

В четверг также будет облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.