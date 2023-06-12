В Шымкенте убирают сухостой

В знойное лето работники ТОО «ЛТД Турмыс» продолжают убирать сухостой. Бригада работает на улице Бейбитшилик, срезают сухие ветки и деревья.

Коммунальщики говорят все зеленые насаждения под их присмотром. В ходе обхода если выявляют засохшие ветки, кусты и деревья, согласно графика убирают. Так как они могут оборвать электрические сети, загореться или упасть на голову людей. В целях безопасности их срезают и вывозят на машине.

Такая же работа будет проведена и на улице Айбергенова. Там у светофора есть старое дерево с засохшими ветками. Коммунальщики просят жителей не выбрасывать остатки сигарет, стеклянную посуду в л неположенном месте, особенно где жухлая трава. Они предупреждает, что для этого есть мусорные баки. Летом рекомендуется соблюдать все меры предосторожности , где есть опасность возгорания.