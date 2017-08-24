За 2,5 года в Казахстане потеряно 3,5 тысячи уголовных дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника, такие данные опубликовала Генеральная прокуратура на официальной страничке в Фейсбуке.

«Ежегодно расследуется свыше 500 тысяч дел. Всё на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнаёт. За 2,5 года потеряли 3,5 тысячи дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника», — отмечается в публикации.

Все вышеприведенные факты стали отправной точкой для перевода дел в электронный формат.

«Для проверки заявлений дела из регионов ждём 2-3 недели. Ещё 20 дней уходит на их возврат. Таким образом «путешествуют» сотни тысяч дел. Перенос дел в «Е-формат» – один из первых шагов в данном направлении», — подчеркивается в тексте.

В связи с этим Комитет правовой статистики разработал программу «Е-уголовное дело». Из бюджета на эти цели дополнительных средств не потребовалось. Он охватывает все стадии: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора.

Что нам даст электронное уголовное дело?

a) не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться;

б) избавимся от ненужной бумажной волокиты;

в) с переходом на электронный формат дела будут расследоваться ещё быстрее, так как дела не будут «гулять» неделями между центром и районами. В программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде;

г) усилится аналитика. Каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать практику;

д) потерпевший, обвиняемый, а также адвокат могут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело;

ж) начнёт работать модуль электронных обращений. Это означает, что если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн.

Пилотный проект начали по всем правоохранительным органам в ряде областей.

«Мы готовы с 1 июля 2018 года перевести весь уголовный процесс в цифровой формат. Это не потребует дополнительных средств», — резюмирует публикация Генпрокуратуры.