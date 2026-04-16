В Казахстане оформление жилищной помощи полностью переводят в онлайн-формат

С 12 июля 2026 года в Казахстане оформление жилищной помощи переходит в полностью электронный формат через веб-портал «цифрового правительства». Заявления будут подаваться раз в квартал онлайн, а срок рассмотрения составит 6 рабочих дней.

Большинство сведений госорганы будут запрашивать самостоятельно из цифровых систем, что сократит необходимость предоставления документов.

Это нововведение направлено на цифровизацию государственных услуг и упрощение процедуры получения помощи для граждан