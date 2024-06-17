Договор-купли продажи автомобиля теперь можно подписать в электронном фориате

Договор купли-продажи автомобиля можно составить в СпецЦОНах Шымкента.

Ранее, при перерегистрации транспортных средств необходимо было предоставлять нотариально заверенный договор купли-продажи автомобиля. Теперь оператор спецЦОН может сформировать электронный документ в системе, а продавец и покупатель подписать его с помощью QR-кода, отсканировав его через приложение eGov mobile.

Отметим, что сервис был разработан «Правительством для граждан». Новшество было внедрено для удобства и комфорта услугополучателей, а также для искоренения коррупционных действий при регистрации транспортных средств. Так, благодаря интеграции информационных систем Госкорпорации, МВД РК и АО «НИТ», процесс переоформления авто стал прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена.

При обращении услугополучателей сотрудник специализированного центра обслуживания населения вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также непосредственно о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП.

К слову, аналогичный процесс доступен для представителей юридических лиц, имеющих доверенность на представление интересов и право использования ЭЦП организации через приложение eGov business.

Напомним, что прием бумажной письменной формы сделки при переоформлении автомобилей был отменен 23 апреля текущего года вследствие внесения изменений и дополнений в Правила регистрации и учета транспортных средств МВД РК.