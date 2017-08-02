В Шымкенте начался суд над экс-депутатом, ресторатором и бывшим владельцем телеканала

Экс-депутат, ресторатор, бизнесмен и бывший хозяин одного из телеканалов Сайрамского района Южно-Казахстанской области Бахытжан Аймырза предстал перед судом. По данным следствия, он вымогал у действующего депутата раймаслихата 1 000 000 долларов, пишет time.kz.

А при обыске в доме арестованного был найден целый арсенал оружия.

54-летний Аймырза, более известный в народе как Баха-Баха, уже давно местная знаменитость. Неоднократно избирался в районный маслихат, с его мнением считались не только ровесники, но и аксакалы. Правда, слава о нем была порой весьма неодно­значной, однако с юридической точки зрения биография Бахи-Бахи была чиста вплоть до 25 марта 2017 года. В тот день из местного авторитета он превратился в арестанта. Поводом для столь крутого поворота судьбы стало заявление депутата маслихата Сайрамского района, директора ТОО “Темиртас” Батырбека Зиятбекова, который обвинил Аймырзу в вымогательстве.

Как выяснило следствие, 17 марта Баха-Баха пригласил местных предпринимателей на кудаи. Среди них был и 66-летний руководитель крупнейшего в районе завода по выпуску стройматериалов Зиятбеков. Ужин удался, тем более что все собравшиеся знали друг друга не одно десятилетие. По окончании застолья гости разошлись, а Зиятбекова хозяин попросил остаться.

— Аймырза вместе со своим товарищем, который сейчас почему-то проходит по делу как свидетель, потребовал переписать на него ТОО “Темиртас”, где Зиятбеков был руководителем, — рассказал адвокат Шымырбай Агабеков. — Батырбек отказался выполнять это требование, и тогда Аймырза с товарищем стали требовать у него один миллион долларов.

Баха-Баха вспомнил, что много лет назад завод стройматериалов принадлежал его дяде, а потому новым хозяевам следует вернуть заводик ему, Аймырзе, как правопреемнику. К слову, куш вполне приличный. Ведь за два десятилетия предприятие стало весьма успешным: обросло крепкой материально-технической базой, расширило спектр услуг, даже разжилось асфальтобетонным заводом, получало госзаказы на строительство и ремонт дорог. Субтильный Батырбек пытался сопротивляться, но противостоять крепкому телом и духом Бахе-Бахе не смог и дал согласие на откупные. Но сдаваться не собирался.

25 марта он отправил в дом Аймырзы своего подчиненного Мирзамата Ташпулатова. Зиятбеков всучил мужчине пакет с 9,4 миллиона тенге, а полицейские, к которым бизнесмен обратился с заявлением о вымогательстве, нашпиговали гонца подслушивающей и видеофиксирующей техникой.

— Я пришел в дом к Аймырзе, — поведал Ташпулатов, — но он не стал брать в руки пакет, а велел закинуть на переднее сиденье его машины, что стояла во дворе. Я закинул, а через минуту вбежали полицейские и его арестовали.

При обыске в доме у задержанного были обнаружены огнестрельное, травматическое и пневматическое оружие, огромное количество патронов. Следствие длилось три месяца и предъявило Бахытжану Аймырзе обвинение по трем статьям УК: “вымогательство при отягчающих обстоятельствах”, “незаконное лишение свободы”, “незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”.

Учитывая тяжесть статей, дело бывшего депутата рассматривается в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Южного Казахстана. Обвиняемый вину свою не признает и настаивает на том, что никакого вымогательства не было, и намерен предоставить веские доказательства своей невиновности.

Зауре Мирзаходжаева