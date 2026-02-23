Более 2 млн тенге взыскали в пользу жительницы Шымкента за некачественный протез

Жительнице Шымкента с инвалидностью компенсируют ущерб за некачественный протез. В межрайонном суде по гражданским делам рассмотрели иск женщины с инвалидностью ко второму ответчику, общественному объединению инвалидов, о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Женщина больше 12 лет получала у ответчика протез ноги. Однако протез и дополнительный протез выданные в 2025 году в течение 2 месяцев пришли в негодность. Они причинили вред здоровью, создали трудности в передвижении.

«Суд удовлетворил иск частично. С учетом того, что истцу в дальнейшем для полноценной жизни необходимо приобрести качественный протез, взыскал материальный ущерб в размере 1 064 000 тенге. А также с учетом того, что в результате указанных обстоятельств истец пережила раздражение, подавленность и дискомфорт в её пользу взыскан моральный вред в размере 1 000 000 тенге», — пресс-служба суда Шымкента.