Бизнес-спор на десятки миллионов тенге в Шымкенте завершился соглашением

В специализированном межрайонном экономическом суде Шымкента рассмотрено гражданское дело по иску одного товарищества с ограниченной ответственностью к другому о взыскании задолженности, неустойки и судебных расходов на общую сумму более 34,8 млн тенге.

Как установил суд, в июле 2024 года между сторонами был заключён договор поставки. Истец поставил металлические изделия и полуфабрикаты для стальной проволоки, однако ответчик свои обязательства по оплате товара не выполнил.

«Суд разъяснил сторонам право на примирение и преимущества урегулирования спора путём медиации», — сообщили в суде.

После разъяснений стороны достигли соглашения и заключили договор о разрешении спора в порядке медиации.

Согласно договорённости, истец отказался от иска, а ответчик признал задолженность, неустойку и расходы на оплату услуг представителя.

«Ответчик обязался выплатить истцу задолженность в размере 34 830 363 тенге по частям до конца года», — отметили в суде.

В связи с утверждением медиативного соглашения производство по делу прекращено, а истцу возвращена государственная пошлина в размере 1 037 530 тенге.

Медиативное соглашение утверждено судом и вступило в законную силу.