В Шымкенте стройка пешеходного перехода стала опасной для жизни людей

В очередной раз власти Шымкента заявили о том, что сроки завершения строительства пешеходного путепровода в районе Янги-Шахара откладываются на неопределенный срок. Да лучше бы они совсем уже забыли о нем!

… Впервые о том, что надземный переход появится на этом месте, было заявлено в начале февраля 2013 года.

В июле того же года главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД города Шымкента Абай Турханов сказал: «В этом году новый подземный пешеходный переход появится в районе Дендропарка на улице Байдибек би. Проект уже утвержден, из областного бюджета выделено 67 миллионов тенге на строительство. Деньги не малые, но и сам переход обещает стать настоящим украшением Шымкента…

Всего в ближайшее время в Шымкенте появится еще три пешеходных перехода, как подземных, так и надземных. Надземный переход соединит улицу Мангельдина и Темирлановское шоссе, подземки будут выстроены около рынка «Евразия» и на перекрестке проспектов Тауке хана-Кунаева. Эти три проекта пока находятся на стадии разработки. На самых проблемных перекрестках шымкентские пешеходы, наконец-то, будут в безопасности…

Что ни год, так именно на Мангельдина-Темирлановском шоссе жуткие аварии, да еще и со смертельными исходами. И детишки гибнут, и взрослые. Подземку там сделать невозможно, слишком мало места и все застроено вокруг, решено строить переход над дорогой. Думаю, наши горожане по достоинству оценят новый переход…»

Через пару лет после этого заявления в районе перекрестка Темирлановского шоссе и улицы Мангельдина появились три разновеликих участка, загороженных легким металлическим профнастилом зеленого цвета.

Самый большой – у рынка «Янги-Шахар», второй – почти напротив него через дорогу у автобусной остановки и третий – самый опасный – у магазина KIMEX. И эти заборы чуть ли впритык «прилепились» к действующим торговым объектам. Тем самым строители сделали неудобным проход к ним и через них к автобусным остановкам.

В данном случае о соблюдении правил дорожного движения и речи быть не может – пешеходам оставлена только проезжая часть – участки тротуаров скрылись за строительным забором.

Попробуйте сами пройти к останов ке на Темирлановском шоссе. Нет, не в эти погожие дни, а представьте себе ситуацию – в дождь или, упаси боже, в гололед. Узкий деревянный настил, пружинящий под весом пешехода – это же тропа с препятствием, не иначе. Двум взрослым людям на ней точно не разминуться: один должен уступить другому. Иначе, продавив пятой точкой хлипкое ограждение, можно оказаться в замусоренном котловане, при этом напороться на оголенную арматурину… Как вам такая перспектива? А ведь она реальна.

Строительство этого пешеходного перехода то велось, то по непонятным причинам замирало на длительное время. Но заборы оставались заборами. Да, порой они от ветра падали, но их мужественно поднимали и прикрепляли на прежнее место.

Ну вот скажите, зачем затеяли сооружение этого перехода?! Для безопасности движения авто и пешеходов? Абсурд в том, что пока этот объект строится, ОН САМ ПО СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ, угрозу жизни людей.

Ученикам школы №50, чтобы перейти на противоположную сторону Темирлановского шоссе и пройти к остановке, надо в ожидании «зеленого» цвета светофора, выйти на проезжую часть дороги. Больше им негде стоять – впритык к дороге расположился забор.

На паспорте объекта значится старая дата срока сдачи: 1 апреля 2017 года, затем ее перенесли на 1 ноября 2017 года, потом на 1 декабря 2017 года и вот теперь – совсем на неопределенный срок…

Кто же он, строитель объекта – надземный пешеходный переход, так бездарно проволокитивший все мыслимые и немыслимые сроки возведения? Подрядчик – ТОО «КазНурКонстракшн». На его счету строительство в 2015 году подземного перехода рядом с рынком «Комешбулак».

Известно и имя начальника участка Батыра Тулугенова. Именно этот господин во всеуслышание пообещал: «Новый пешеходный переход должен оправдать ожидания шымкентцев, снизив количество несчастных случаев на дороге. По плану переход будет крытый, его оснастят эскалатором и лифтом. В зимнее время, во избежание наледи, ступени и напольное покрытие перехода будут обогреваться».

Правильно, как говорится, кто не поскользнется, того током убьет…

А теперь несколько любопытных цифр. В начале смета этого надземного пешеходного перехода составляла 189 млн. тенге. Летом 2017 года аким города внес в строительство объекта ряд корректировок: появились крыша из поликарбоната и лифты для маломобильных групп населения, расширены опорные части конструкции.

«Это сделано для того, чтобы в будущем там можно было установить эскалатор», – прокомментировал тогда эти поправки заведующий сектором строительства дорог отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Ерлан Есиркепов.

И тогда сметная стоимость объекта сразу же подскочила до 217 млн. тенге, то есть на 28 миллионов тенге.

К середине августа стало известно об исчезновении подрядчиков, успевших потратить 70% из выделенных 217 миллионов тенге. Как им выделили деньги, если объект не сдан?!

Сегодня на строительном объекте – надземном переходе возле рынка «Жана Шахар», нет ни души. Благодаря прокладке ирригационных лотков, огороженный участок сильно потерял в размерах, он стал более компактным. Как следствие – более удобным для посетителей рынка, обычных пешеходов.

О былой стройке напоминают лишь металлические конструкции, возвышающиеся над оградой, котлован и паспорт объекта с просроченной датой сдачи.

Заказчик объекта – отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента, неоднократно накладывал на подрядчика штрафы за невыполнение обязательств по договору. Но и это не помогло. Теперь, на строителей подан иск в экономический суд.

Если отдел транспорта выиграет суд, то ТОО «Каз Нур-констракшн» должно будет выплатить огромный штраф. Строительная компания, скорее всего, попадет в «черный список» недобросовестных поставщиков услуг. Однако, горожанам от этого не легче. Вместо безопасного перехода через загруженный транспортом перекресток они получили еще одну большую проблему.

На нашей памяти строительство пешеходного путепровода на Янги-Шахаре – это самое бестолковое вложение бюджетных средств за последние годы. Надо совсем отказаться от него.

А вообще это показатель – показатель того, что в городе не осталось нормальных грамотных специалистов, способных построить не самое сложное инженерное сооружение за две с лишним сотни миллионов тенге. Есть над чем задуматься.

…Умеет ли власть Шымкента признавать свои ошибки – вот в чем вопрос.

Фарида Шарафутдинова