Надземный переход на перекрестке Темирлановского шоссе и улицы Мангельдина обещают сдать в эксплуатацию к празднику — Дню Независимости.

Это громкое заявление сделала четвертая подрядная организация, которая завершает строительство надземного моста. О том, когда точно началось строительство надземного пешеходного моста на Темирлановском шоссе и улицы Мангельдина не помнят даже старожилы. Строительство моста то велось, то по непонятным причинам замирало на длительное время. Окончательно запутались горожане и в том, когда долгострой должны сдать в эксплуатацию. Первоначальные сроки ввода в эксплуатацию передвинули с апреля 2017-го года на ноябрь. В 2018-ом году обозначили новую дату… — август 2019-го. В начале декабря подрядчики назвали новую: многотонную конструкцию в Шымкенте обещают запустить к 28-летию Независимости Казахстана. Остались детали.

Ринат Исмаилов, начальник участка: «Объект сдадим 15 декабря. Сейчас занимаемся отделочными работами. Под плитами кабель пустили, полы будут теплые, композиционные панели устанавливаем».

Возведением надземного перехода занимается четвертая по счету подрядная организация. 189 млн тенге, выделенных в начале этого года, не хватило. После корректировки сумма выросла до 217 млн. Дополнительные 28 млн потратили на строительство лифта и расширение опор.

Ринат Исмаилов, начальник участка:»Лифт по проекту предусмотрен. А с эскалатором вопрос не решен. Но если в бюджете найдут деньги, то в следующем году приступим к строительству».

В народе надземный переход возле рынка «Жана Шахар» прозвали золотой и одним из самых бестолковых вложений бюджетных средств за последние годы. Хотя именно здесь происходят жуткие аварии со смертельным исходом. И дети гибнут, и взрослые.

Александр Ткаченко, житель г. Шымкента:»Я все время в шоке от манеры вождения шымкентских водителей. Хорошо, что на этом месте построили надземный переход. Нам старикам движение необходимо, а молодежи сам Бог велел».

До конца этой недели на мосту установят фонари. До 15 декабря обещают запустить лифт и благоустроить территории вокруг многострадального надземного перехода.