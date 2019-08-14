Мост на Янги-Шахаре скоро побьет рекорд по долгострою. Этот объект строят уже несколько лет и никак не могут закончить.

Последней датой завершения строительства называли июль этого года, однако на дворе уже август, а работа над надземным переходом все еще продолжаются. Если раньше чиновники оправдывались тем, что в проект моста внесли изменения, поэтому его так долго строят, то теперь сотрудники акимата Шымкента и вовсе игнорируют вопросы о рекордном долгострое.

Работа по возведению надземного перехода на перекрестке улицы Мангельдина и Тамерлановского шоссе заметно оживилась. Рабочие монтируют металлические конструкции. Но горожане, кажется, потеряли всякую надежду на то, что строительство моста когда-нибудь завершится. Есть и те, кто считает строящийся надземный переход опасным.

Очень неудобно. Подскользнешься убьешься . Очень высоко. На улице Рыскулова построили, но там ни кто не ходит», — говорят горожане.

— У кого ноги не болят хорошо, а таким как я, у кого ноги больные, очень тяжело. Да и высоко. Я буду переходить дорогу по пешеходному, — аргументирует Анар, жительница мкр. Жанаталап.

Мост на Янги шахаре должны были построить еще месяц назад. Об этом в интервью говорили чиновники профильного ведомства.

» Учитывая все пожелания в проект внесли изменения, здесь будет эскалатор. Но сумма останется прежней 215 млн тенге. По улице Мангельдина проход установят в декабре, по Тамирлановскому шоссе — в феврале. Полностью объект сдадим в июле 2019 года», — обещал Абай Турханов, заместитель руководителя городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Однако на деле строители не успели к сроку. На дворе август, а работа над мостом продолжается. Долгострой уже надоел не только пешеходам и автомобилистам, но и торговцам, ведущим здесь свой бизнес. А в управлении автомобильных дорог и пассажирского транспорта повторно комментировать строительство надземного перехода не хотят. Чиновники отказались назвать новую дату завершения строительных работ.