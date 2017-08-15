В Шымкенте выявили самого подготовленного атлета

В Шымкенте прошел открытый кубок города по кроссфиту Shymkent Showdown 2017. Только сильные и выносливые спортсмены собрались на одной площадке, чтобы выявить самого подготовленного атлета.

Рывок штанги, подтягивания — участники соревнований выполняют связку упражнений — за небольшой промежуток времени атлетам требуется сделать как можно больше подходов. С виду простые упражнения выматывают даже самых сильных атлетов. На турнире побывала корреспондент «Отырар TV» Анастасия Новикова.