В Шымкенте выявили самого подготовленного атлета

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В Шымкенте прошел открытый кубок города по кроссфиту Shymkent Showdown 2017. Только сильные и выносливые спортсмены собрались на одной площадке, чтобы выявить самого подготовленного атлета.

Рывок штанги, подтягивания — участники соревнований выполняют связку упражнений — за небольшой промежуток времени атлетам требуется сделать как можно больше подходов. С виду простые упражнения выматывают даже самых сильных атлетов. На турнире побывала корреспондент «Отырар TV» Анастасия Новикова.

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