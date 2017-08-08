В ЮКО работник по найму насиловал несовершеннолетнюю дочку хозяев

В одном из поселков Сайрамского района ЮКО задержан 42-летний местный житель. Мужчина работал по найму в частном доме, и в один из дней хозяева застали его за совершением насильственных действий в отношении их 15-летней дочери, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Полицейские, приехавшие по вызову, задержали насильника. В ходе опроса пострадавшей выяснилось, что мужчина, запугав девушку, уже неоднократно совершал с ней подобные действия в отсутствии родителей. С девушкой работает психолог. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу.

Салтанат Кабылова, следственный судья Сайрамского суда: «Работая на ферме у одного мужчины, приметив его дочку, 2002 года рождения, неоднократно совершал с ней действия сексуального характера. Санкционировали на два месяца арест, но дело скорее всего будет рассматриваться в спецсуде — статья 122 часть 3 «Действия сексуального характера с несовершеннолетней, совершенные неоднократно».