За три дня операции «Кару» полицейские изъяли в ЮКО 16 единиц оружия

В Южно-Казахстанской области с 18 по 20 августа 2017 года прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», направленное на профилактику и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

В мероприятии приняли участие сотрудники криминальной и административной полиции, а также Местной полицейской службы ДВД ЮКО.

За три дня проведения ОПМ «Кару» стражи порядка изъяли 16 единиц незаконно хранящегося оружия и около 100 патронов.

Так, 18 августа на одной из улиц Шымкента полицейские остановили местного жителя, 1989 года рождения, у которого при обыске обнаружили и изъяли травматический пистолет «ОСА». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование.

Кроме того, в рамках ОПМ «Кару» в органы внутренних дел жители области на добровольной основе сдали 30 единиц оружия. Также полицейскими составлены около 200 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших правила хранения оружия.