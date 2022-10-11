11 единиц оружия изъяли полицейские Шымкента

С 17 по 23 октября полицейские Шымкента проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Кару».

Главная цель мероприятия — осуществление государственного контроля за оборотом гражданского оружия. В ходе ОПМ проводится проверка владельцев оружия, а также охотничьих магазинов, охранных агентств. На сегодняшний день из незаконного оборота изъято 11 единиц оружия. По выявленным недостаткам нарушители привлечены к соответствующей административной ответственности.

С начала года при проверке владельцев оружия к административной ответственности привлечено 715 человек, из них 501 человек привлечены к ответственности за нарушение правил хранения этого оружия.