Жадность без границ

Вот ведь время летит – уже начало августа. Как говорят теперь: август – это как вечер воскресенья. Предлагаю поговорить «за цены» на овощи-фрукты, мясо, сложившиеся к этому самому «вечеру».

То, что сегодняшние цены выше, чем в прошлом году, а уж тем более в позапрошлом, это факт очевидный, и в общем-то предсказуемый. Здесь нет ничего принципиально нового. Куда интереснее попытаться понять логику продавцов, с удовольствием, как мне кажется, меняющих по утрам ценники на своем сезонном товаре.

На днях иду, как обычно, с работы. В одном из овощных ларьков «сканирую» цены на овощи, помидоры 130 тенге, огурцы 100 тенге. Думаю, нет, возьму в следующем, там цены были пониже. Подхожу и, опа, а огурцы здесь уже по 120 тенге. А расстояние-то всего метров 20, не больше. Спрашиваю у продавщицы: «Как так, почему по 120, ведь у ваших конкурентов дешевле на 20 процентов».

Ответ был пронизан ноткой назидания: «Апай, вы что, не понимаете?! Сейчас ЭКСПО идет, все овощи и фрукты от нас в Астану фургонами везут. Потому и цены поднимаются. Ведь не можем же мы столицу оставить без зеленой продукции». Ну что тут возразить? Богиня маркетинга, да и только.

Хорошо, что эта торговка пока не в курсе того, что глава Нацбанка допускает, что инфляция может выйти за верхний предел коридора. То есть будет выше 8% и шоковые предложения на рынке продовольственных товаров будут продолжаться. Слава Богу, что некогда ей на Zakon.kz заглядывать. Видимо, это наша южная особенность, все скачки цен списывать на нечто масштабное, эпохальное. И все же самая любимая «отмазка» – доллар.

«Почему так вещи (продукты) подорожали», – наивно вопрошаем мы у продавцов. Ответ универсален для всех последних десятилетий: «Доллар, смотрите, как поднялся!» Впрочем, он может и опуститься, без разницы, цена все равно поменяется не в нашу пользу. Как быть, где отовариваться нам, простым смертным, подешевле? Есть, есть у меня и моих коллег несколько советов. Хотя здесь не обойтись без привязки к возрасту. Молодым и крепким, тем более на авто, лучше всего запасаться на оптовых рынках.

Если вы выехали за город, особо не радуйтесь овощным и бахчевым развалам вдоль дорог – там торгуют те же перекупщики, замаскировавшиеся под дехкан. Лучше всего приобретать «продукт» в непосредственной близости к полям, там селяне выставляют свой свежесобранный с огородов товар в ведрах, коробках.

Хороша, особенно в последние три недели, сельхозярмарка возле центрального стадиона Хаджимукана. Там и выбор есть, и цены божеские. Одно сожаление, впрочем, оно касается всех овощных рынков Шымкента – все-таки долго у нас раскачиваются по утрам. Казалось бы, юг, жаркий климат, жизнь должна кипеть на базаре с самого наираннего утра. Увы, у нас некоторые ларьки-бутики в десять только открываются.

Еще одно давнее наблюдение, я лишь о нем напомню – «вечерний базар». За час-два до закрытия базара продавцы, чтобы не возиться со скоропортящимися продуктами, скидывают цены. Иногда в половину. Пользуйтесь этим.

Попутный совет-предостережение. Выбирая любой овощ-фрукт, следите за руками продавца, каким бы благообразным и «возрастным» с виду он ни был. Недавно покупала виноград, сама выбирала и указывала торговке кисточки, получилось не более четырех. Я это точно запомнила. Торговка – примерно моего почтенного возраста – невозмутимо складывала их в раскрытый пакет. Дома выложила содержимое в мойку, а там виноградной «россыпи» на полкило!!! Но я-то этого не выбирала!

«Промотав картинку взад», поняла, продавщица накладывала товар в пакет темного цвета, в котором эта «россыпь» уже лежала. Это ее профессиональная уловка, если хотите, «домашняя заготовка». Работает на все 100, особенно с такими, как я простаками-покупателями.

Другой «маневр» – вы можете сами выбрать продукт, допустим, огурцы, и захотите у той же продавщицы прикупить еще, к примеру, и помидоры, морковки. Все пакеты собираются у нее возле весов. Пока вы заняты «естественным отбором», продавщица легким движением руки заменяет один из ваших пакетов на другой, «свой». Были огурцы молодые, стали пожелтевшие.

Трюки с весами-гирями описаны многими задолго до меня. Здесь совет старый, как мир, носите с собой свои весы. Если не хотите заморачиваться с этим, как-нибудь на досуге взвесьте свой сотовый телефон. Он потянет граммов на 250-300. Надо знать точный вес, для нашего дела это принципиально важно. После того, как вам взвесили товар, поставьте, хоть в шутку, хоть всерьез – как хотите – свой телефон на весы. Если они показывают 500 граммов, то все ясно, у этого прилавка вас очень хотят надурить. Не теряйте бдительности!

… Огорчает подорожание мяса, цена на него и далее будет только расти. Причины здесь такие – поднялась цена на корма, на удобрения, на средства защиты растений, на ГСМ и так далее. Опять же ЭКСПО… Шучу-шучу.

В начале июля сенатор Дарига Назарбаева предложила министерству национальной экономики и НПП «Атамекен» проработать вопрос ограничительных мер к торговым наценкам перекупщиков, которые они ставят на продукты питания и на лекарственные препараты. С такой инициативой она выступила в ходе парламентских слушаний «О законодательном обеспечении защиты прав и интересов бизнеса». Эту новость передал центр деловой информации Kapital.kz.

«… Возможно, назрела необходимость внедрения жесткого регулирования и ограничения торговой наценки, решения проблемы с перекупщиками, – заявила Дарига Нурсултановна. – Очень многое сегодня делается для сельского хозяйства: да, наш аграрный сектор развивается, субсидирование сельчан растет, идет постоянное совершенствование принципов субсидирования, а между тем те деньги, которые вливаются в агропромышленный комплекс, никак не отражаются и не влияют на ситуацию с ценообразованием. Мы вливаем деньги в АПК, а снижения цен на продукты питания не происходит.

Аналогичная ситуация и на фармацевтическом рынке. Полагаю, что Миннацэкономики и НПП «Атамекен» могут совместно рассмотреть и решить эту проблему». Дай Бог, чтоб это предложение было доведено до логического завершения. Все-таки жадность наших деятелей от торговли должна иметь какие-то границы.

Понимаете, ну очень не хочется вслед за соседями из Узбекистана покупать мясо… граммами. У них там за последний месяц, по сведениям CA-NEWS (UZ), этот «деликатес» подорожал на 20%. Все-таки, мы – казахстанцы, «заточены» на мясе. «Мал болса – қазақ өлмейді» (дословно «Будет мясо – казах не умрет»), ну и мы туда же, вслед за ними… На прощание хорошая новость – в Казахстане ожидается неплохой урожай зерновых. Значит, как минимум, с хлебом мы будем.

Фарида Шарафутдинова