Желающих купить Rolls-Royce и Bentley Тохтара Тулешова не нашлось, передает корреспондент Tengrinews.kz. Конфискованные по решению суда автомобили осужденного Тохтара Тулешова были выставлены на торги на сайте gosreestr.kz.

«Сегодня с 10 часов утра на сайте госреестра в электронном формате на торги были выставлены четыре автомобиля. Но торги не состоялись в связи с отсутствием участников. Ни одной заявки на участие в торгах к нам не поступило», — сообщил руководитель отдела по работе с имуществом, вступившим по отдельным основаниям Департамента госимущества и приватизации ЮКО Галым Касымбеков.

Он добавил, что в ближайшее время будет проведено заседание комиссии, которая рассмотрит два вопроса: о снижении стоимости авто до 50 процентов либо о проведении торгов по методу «на понижение цены». Повторный аукцион также будет проводиться на электронной площадке gosreestr.kz.

На сайте госреестра было выставлено четыре автомобиля осужденного бизнесмена: Rolls-Royce 2005 года, Bentley 2006 года, Mitsubishi GT 1992 года и внедорожник GMC 2006 года. Стартовая цена автомобиля Bentley составила 13,7 миллиона тенге. Авто марки Rolls-Royce было выставлено на торги по стартовой цене 40,1 миллиона тенге. Первоначальная стоимость Mitsubishi GT оценивалась в миллион тенге. Оценочная стоимость внедорожника GMC — 6,5 миллиона тенге.

Ранее сообщалось, что на сайте реестра государственного имущества значатся еще девять автомобилей Тулешова, которые могут быть переданы и закреплены на баланс госучреждений и юридических лиц. В случае если ими никто не заинтересуется, то конфискованные автомашины осужденного бизнесмена будут выставлены на электронные торги.

Напомним, в ноябре 2016 года Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, денежные средства и ювелирные изделия.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.