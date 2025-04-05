Сообщить владельцу любого авто о проблеме можно через eGov Mobile

В приложении eGov Mobile появился новый сервис – «Оповещение владельца авто о проблеме». Теперь каждый пользователь может быстро предупредить владельца транспортного средства о возможных неисправностях или затруднениях. Это поможет оперативно устранить проблему и избежать неприятных ситуаций.

Сервис особенно полезен, если автомобиль мешает проезду, попал в ДТП, оставлен с включенными фарами, издает тревожный сигнал или у него спущены шины. Быстрое оповещение позволит владельцу вовремя принять меры.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

 авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Популярные услуги»;

 выбрать сервис «Оповещение владельца авто о проблеме»;

 указать что нужно сообщить владельцу о его транспортном средстве и нажать кнопку «Продолжить»;

 указать государственный регистрационный номер автомобиля и нажать «Отправить сообщение».

Важно отметить, что пользователь может воспользоваться сервисом только 5 раз в течение 2 часов. При отправке сообщений заявитель не получает никакой информации о самом владельце автомобиля, приложение eGov Mobile отправляет анонимные уведомления пользователям.

После отправки запроса система определит владельца транспортного средства, направив запрос в информационную систему МВД РК и отправит ему уведомление. В случае если у пользователя включены push-оповещения, сообщение поступит ему мгновенно на смартфон. Если уведомления отключены, информация будет доступна в разделе «Уведомления» – «Рассылки и оповещения» в мобильном приложении eGov Mobile.

Новый сервис был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства внутренних дел РК.