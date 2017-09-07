1393 многоэтажки ЮКО требуют капитального ремонта. А это значит, что огромное количество сейчас в области может остаться без крыши над головой, случись у нас какое-нибудь ЧП. Причем, в различных видах ремонта сегодня нуждается 2428 многоэтажных домов. Все в регионе из 3253.

Как обеспечить сейсмическую безопасность (а Шымкент и ЮКО в последнее время трясет регулярно), рассказал на совещании по предотвращению и ликвидации ЧС по ЮКО Маргулан Мараим, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

По его словам, после поведенной ревизии многоэтажек и обработке результатов технического заключения, в регионе насчитывается 14 поврежденных домов, которые не подлежат восстановлению. Кроме того, необходимо усилить сейсмическую безопасность 18 домов.

В этом году, для этих целей из областного бюджета для 7 домов было выделено 753,0 млн. тенге.

Аким ЮКО Жансеит Туймебаев, присутствующий на заседании, распорядился подготовить специальную программу за счет бюджетов городов и районов, активизировать работу по сейсмоусилению, и сносу ветхого и аварийного жилья.