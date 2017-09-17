17 сентября в Шымкенте будет закрыта одна полоса движения на дороге в сторону «Бекжана» от Темирлановского шоссе. Об этим сообщили в городском отделе ЖКХ Шымкента. Ограничение движения связано в ремонтными работами.

Целый день будет закрыта для движения правая полоса дороги от Темирлановского шоссе со стороны аэропорта до самого рынка «Бекжан». Отдел ЖКХ приносит свои извинения за вынужденные неудобства. Автовладельцам придется ехать объездными путями.