4 миллиона за золото и миллион за бронзу вручил аким ЮКО шымкентским спортсменам-победителям

4 миллиона за золото и миллион за бронзу вручил аким ЮКО Жансеит Туймебаев шымкентским спортсменам-победителям. На Фестивале здоровья-2017, проходившим на площади Аль-Фараби, глава региона поздравил чемпиона Мира — обладателя золотой медали Кайрата Ералиева и бронзового призера чемпионата Ержана Жомарта.

Аким области вручил защитившему честь нашей страны и завоевавшему единственную золотую медаль чемпиону Мира Кайрату Ералиеву сертификат на 4 млн. тенге, а обладателю бронзовой медали Ержану Жомарту сертификат на 1 млн. тенге.

На этом подарки не закончились. Такие же сертификаты: четыре миллиона и один миллион получили тренеры лучших боксеров мира Мырзагали Айтжанов и Нуркент Андосов.

Ааким области отметил, что героизм, проявленный нашими спортсменами, является лучшим примером патриотического воспитания молодежи и будет способствовать повышению интереса молодежи к спорту.

«Вы отстояли честь нашей страны на мировом соревновании. Желаю вам дальнейших побед!», — сказал Жансеит Кансеитович.

Напомним, что Кайрат и Жомарт ученики областной школы высшего спортивного мастерства, возглавляемой Балгабаем Ельшиевым. В подготовке ребят к чемпионату мира принял участие и руководитель областного управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев. Большая заслуга принадлежит и федерации бокса РК.

Пресс-служба акима ЮКО