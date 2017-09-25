500 нарушений миграционного законодательства выявлено в Мактаральском районе ЮКО. Полицейские усилили контроль за миграционными процессами Мактаральского района ЮКО и результат не заставил себя ждать — 50 иностранцев выдворены за пределы страны, 40 нелегалов вообще без документов помещены в приемник-распределитель.

Как известно, Мактаральский район Южно-Казахстанской области граничит с тремя областями Республики Узбекистан. В период трудового сезона в районе увеличивается приток граждан из соседних государств. Как показывает практика, нелегалы нередко становятся объектами преступных посягательств или сами совершают их.

В рамках рейдовых мероприятий миграционная полиция Мактаральского района проверяет крупные рынки и различные торговые точки, жилые массивы и частный сектор, предприятия и организации, использующие иностранную рабочую силу.

К примеру, только за 8 месяцев 2017 года сотрудниками миграционной полиции Макратальского РУВД выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 500 нарушителей. За указанный период в приемник-распределитель были водворены свыше 40 человек, не имевших документов, удостоверяющих личность. Также решением суда за нарушение миграционного законодательства более 50 иностранцев выдворили за пределы Казахстана.

Как отметил начальник миграционной полиции Мактаральского РУВД капитан полиции Есимжан Надиров: «В наш район в основном пребывают граждане из соседних стран, Узбекистана или Кыргызстана, которые заняты в строительстве или в сельском хозяйстве. Полицейскими постоянно проводятся профилактические мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов».

На сегодняшний день сотрудниками миграционной полиции Мактаральского РУВД продолжаются профилактические работы по выявлению нелегальных мигрантов, а также проводятся профилактические беседы по разъяснению среди населения норм миграционного законодательства и правилах пребывания иностранцев на территории Южно-Казахстанской области.

Пресс-служба ДВД ЮКО