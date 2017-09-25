500 нарушений миграционного законодательства выявлено в Мактаральском районе ЮКО

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Миграционные проверки в Мактаральском районе

500 нарушений миграционного законодательства выявлено в Мактаральском районе ЮКО. Полицейские усилили контроль за миграционными процессами Мактаральского района ЮКО и результат не заставил себя ждать — 50 иностранцев выдворены за пределы страны, 40 нелегалов вообще без документов помещены в приемник-распределитель.

Как известно, Мактаральский район Южно-Казахстанской области граничит с тремя областями Республики Узбекистан. В период трудового сезона в районе увеличивается приток граждан из соседних государств. Как показывает практика, нелегалы нередко становятся объектами преступных посягательств или сами совершают их.

В рамках рейдовых мероприятий миграционная полиция Мактаральского района проверяет крупные рынки и различные торговые точки, жилые массивы и частный сектор, предприятия и организации, использующие  иностранную рабочую силу.

К примеру, только за 8 месяцев  2017 года сотрудниками миграционной полиции Макратальского РУВД выявлено и привлечено к административной ответственности  свыше 500 нарушителей. За указанный период в приемник-распределитель были водворены свыше 40 человек, не имевших  документов, удостоверяющих личность. Также решением суда за нарушение миграционного законодательства более 50 иностранцев выдворили за пределы Казахстана.

Миграционные проверки в Мактаральском районе

Как отметил начальник миграционной полиции  Мактаральского РУВД капитан полиции Есимжан Надиров: «В наш район в основном пребывают граждане из соседних стран, Узбекистана или Кыргызстана, которые заняты в строительстве или в сельском хозяйстве. Полицейскими постоянно проводятся профилактические мероприятия по  выявлению нелегальных мигрантов».

Миграционные проверки в Мактаральском районе

На сегодняшний день сотрудниками миграционной полиции Мактаральского РУВД продолжаются  профилактические работы по выявлению нелегальных мигрантов, а также проводятся профилактические беседы по разъяснению среди населения норм миграционного  законодательства и правилах пребывания иностранцев на территории Южно-Казахстанской области.

Пресс-служба ДВД ЮКО

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