В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» были задержаны 4 преступника, которые были в розыске.

Также выявлены 245 иностранцев нарушившие правила въезда. Большинство из них граждане из Узбекистана. Кроме иностранцев, рассматривается ответственность 74 местных жителей привлеченных на нелегальную работу. В ходе рейда были выявлены 62 гражданина Китая, которые незаконно находились в нашей стране.

Эти кадры предоставило управление местной полиции. Отпечатки пальцев снимают с преступников, которые были задержаны в ходе мероприятия «Мигрант». А это китайцы, которые работали нелегально в индустриальной зоне. Нарушивших закон о миграции экстрадируют из страны.

Мухтар БУХАРБАЕВ, начальник управления местной полиции ДП г. Шымкента: «В ходе мероприятия были выявлены 59 граждан РК, которые предоставили незаконно жилье иностранцам и 15 граждан страны, которые незаконно использовали труд мигрантов. Они будут привлечены к административной ответственности по статье 518 и 519 Кодекса адмправонарушения РК. В ходе оперативно- профилактического мероприятия были задержаны 4 преступника».

Мубарак Расул торгует формовым хлебом и лепешками. В этой сфере он работает 20 лет. «С прошлого года не продаем вкусные лепешки настоящих узбекских мастеров. Да и искусно приготовленную самсу купить — проблема»,- говорит продавец.

Эта пекарня расположена на одном из рынков города. Как заверили нас, все семь рабочих — местные. Асан Данияров сетует, что узбекские мастера хлебопеки уехали к себе: «Что делать. В ходе карантина мастера уехали на родину, в Узбекистан. Сейчас сами печем. И цену не поднимаем, у нас работают местные ребята. Мигрантов нет».

Проблема мигрантов регулируется законом. В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан были подписаны девять важных документов. Два из них относится к вопросам миграции.

Жанибек АРЫНОВ; эксперт: «Миграция должна быть законной. Подписанные документы дадут возможность регулировать трудовой рынок, предотвращать преступления, совершаемые мигрантами, контролировать поток и самое главное, — защищать права мигрантов».

Эксперты считают, что подписанные соглашение по защите прав мигрантов, а также «Сотрудничество по борьбе с незаконной миграцией» постепенно исключит незаконное перемещение, а также нелегальный труд. Во-вторых, решится вопрос налогообложения. Ведь не секрет из Казахстана в соседнюю страну вывозят муку, бытовую технику, электронику, а из Узбекистана к нам везут плодоовощную продукцию.

Шынар Оразова