Двух иностранцев, незаконно проникших в РК, задержали в Туркестанской области.

Сотрудники полиции Сарыагашского РОП во время очередных отработок возле поселка Жибек жолы Сарыагашского района задержали двух граждан Республики Узбекистан, незаконно проникших на территорию Казахстана.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 392 УК РК “Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан”. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий установлено, что иностранцы планировали устроиться на работу в город Алматы.

Нарушителей доставили в Сарыагашский РОП для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.