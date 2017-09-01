72 тысячи учеников услышат школьный звонок в первый раз в Южно-Казахстанской области

Завтра, 2 сентября, во всех школах Казахстана прозвучат первые в этом учебном году звонки. Всего в стране в первый класс пойдут 380 тысяч школьников, сообщает informburo.

Количество учеников в этом учебном году выросло на 10,5 тысяч по сравнению с прошлым годом. Самый большой набор первоклашек в Южно-Казахстанской области – здесь впервые идут в школу 73 тысячи. 49 тысяч ребят идут в первый класс в Алматинской области. В Алматы школьный порог впервые переступят около 34 тысяч первоклассников. В общеобразовательные школы Астаны принято 23 тысячи новых учеников. Всего в Казахстане насчитывается около 2 миллионов 900 тысяч учеников.

«В этом году во 2, 5 и 7 классах у нас внедряется обновленное содержание. В этой связи мы подготовили учителей через курсы повышения квалификации. Почти половина учителей прошла курсы по обновленному содержанию, уже порядка 100 учителей преподают на английском языке. В новом году мы планируем ещё около 300 обучить. Таким образом, в ближайшие два-три года вопрос по кадрам для реализации трехъязычия и для реализации обновлённого содержания будет решён», – сообщил руководитель управления образования акимата Астаны Ануар Жангозин.

В течение нескольких лет должна решиться и проблема переуплотнённости в школах за счёт строительства новых зданий. В этом году в стране строится 126 учебных заведений, большинство из них откроется уже в конце этого года.