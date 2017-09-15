Акимат Шымкента надеется продать свою долю в ТЭЦ-3 и погасить миллиардные долги за газ. На сегодняшний день это единственный выход из патового положения, куда город попал по неизвестным подавляющему большинству жителей причинам.

Об угрозе срыва отопительного сезона в ряде областей Казахстана заявил министр энергетики Канат Бозумбаев. Причем, шымкентцы оказались в числе тех, кто отопления зимой может не увидеть, несмотря на серьезную подготовку к сезону. Причина – долги теплоснабжающей организации перед газовиками.

«Все долги надо погасить в срок, — отметил Канат Бозумбаев, — долг в Шымкенте более полутора миллиардов тенге. Прошу поручить всем акимам срочно разобраться в ситуации!»

Сказано – сделано. На местах, а точнее, в Шымкенте, приступили к погашению долгов. Отметим, суммы накопились немалые. Причем в этом круговороте долгов оказались замешаны газовики, ТЭЦ-3 и ГКП «Куатжылуорталык».

Долг ТЭЦ-3 перед газоснабжающей организацией – 1 млрд. 550 млн. тенге. Причем, специалисты ТЭЦ говорят, что должниками стали поневоле – с ними, мол, не рассчиталась компания, которая и собирает оплату с потребителей тепла – ГКП «Куатжылуорталык».

Сайлаубай Жакипов, и.о. генерального директора АО «3-Энергоорталық»: «За прошлый отопительный сезон они 1,5 миллиарда тенге задолжали. Еле-еле оплачивали с большими задержками, а в этом году долг довели до 3 миллиардов тенге. Это, конечно, отразилось на нашей экономике, на благополучии наших работников, к сожалению. С 1 апреля мы остановились, так как нам полностью перекрыли подачу газа.

В ГКП долгов не отрицают. Но говорят, им-то тоже должны.

Согласитесь, на полтора миллиарда не тянет… Всего 190 с копейками миллионов. Но рассказывать горожанам о происхождении долга никто не собирается.

Впрочем, у акимата Шымкента разработан собственный план погашения долгов. Сейчас здесь все надежды возлагают на… продажу собственной доли в АО «Энергоцентр-3».

Нурлан Бектурсынов, начальник отдела ЖКХ Шымкента: «Город имеет свои акции в ТЭЦ-3 и за счет продажи этих акций будет решен вопрос по долгам, так что больше вопросов не будет».

Отметим, что во время приезда министра энергетики в Шымкенте, ему презентовали новую котельную в микрорайоне Нурсат. На нее местная исполнительная власть возлагает большие надежды. Уже тогда в планах у акимата был полный отказ от услуг ТЭЦ-3.

И если до варианта с продажей акций в такое развитие событий верилось с трудом, то сейчас обыватель задастся вопросом – не проще ли собрать долги, чем лишаться доли?

Видимо, это не только возможность расплатиться по счетам, но и начать переход к полному отказу от услуг Энергоцентра. Хотя, это лишь наши догадки. Подтвердятся они или нет – узнаем в 2018 году – на это время запланировано строительство новой и реанимация старой котельной в южной части города.

Саида Турсуметова