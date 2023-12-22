Жители Шымкента жалуются на холод в домах, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В 11-ти из них периодически происходят перебои с теплоснабжением. Жалобы в различные инстанции до сих пор не привели к ощутимому результату.

Лаура Калдыбаева вынуждена спасаться обогревателем, ведь в квартире не теплей, чем на улице. Так что она с замиранием сердца ждет счет за свет за последний месяц. Тем не менее, дома вся семья ходит в теплой одежде.

«Это очень тяжело. Дети постоянно болеют. Вот уже 4 недели только и занимаемся их лечением. Отопления нет. Как в таких условиях? Плюс ко всему горячей воды нет», — говорит Лаура Калдыбаева, жительница г. Шымкента.

Пока горячо становится только во время дискуссий. Людей интересует: когда наконец ситуация изменится? Специалисты называют несколько причин низкой температуры в домах: фильтры в подвальных системах теплоснабжения не были вовремя очищены, воздух в батареях не спустили, а ещё – проблемы с самой теплосетью. Этот дом в микрорайоне Туран-1 и теплосети сдали в эксплуатацию 6 лет назад. Квартиры люди получали в рамках госпрограммы. Но уже тогда, по словам жильцов, радость новосёлов сменилась возмущением.

«Трубы там 2 миллиметра толщины не будет. Так слышали, что еще и б/у трубы туда закинули. Мы вот в 2020 году все сюда переехали. С того года вот эти все проблемы они у нас есть. С каждым годом всё больше», — говорит Жайык Сакеев, житель г. Шымкента.

«4 декабря в трёх местах был порыв, устранили. Буквально вчера в двух местах был порыв. Как я знаю, по СНИПу 15 лет должны были служить трубы. Но сейчас 5 лет прошло. Сейчас на экспертизу отправили», — говорит Азамат Парманов заместитель акима Каратауского района г. Шымкента.

Более 600 метров труб уже заменила теплоснабжающая организация. А компанию, которая изначально прокладывала трубы на этом участке, намерены привлечь к ответу.

«Сейчас подготавливаем документы, проводится экспертиза. Трубы отправили в Алматы. После получения результата подадим в суд. Всё будем делать в рамках закона», — говорит Нурбек Орынбаев заместитель руководителя теплоснабжающей организации.

Жители многострадального дома опасаются, что поиски виновного могут затянуться, а на дворе давно зима. После визита сотрудников акимата отопление все-таки подключили. Но наученные опытом люди держат обогреватели под рукой. Неизвестно, как долго батареи в их квартирах будут оставаться тёплыми.