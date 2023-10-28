А в вашем доме горячие батареи?: Как шымкентцев подключают к теплу

В Шымкенте отопительный сезон начали на неделю раньше, чем предполагали.

Все потому что, в мегаполисе установилась холодная погода. За день дома не успевают прогреваться.

Первыми тепло подали в школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения. Многоэтажные жилые дома подключили к теплу на 97%, оставшиеся многоэтажки обещают подключить к теплу в ближайшие дни.

«Срок эксплуатации уже прошёл. В течение 20-30 лет трубы не меняли. Поэтому, их заменили на новые. Изношенные трубы есть в Шымкенте. На данный период составляет где-то 50%. Надеемся, что сильных таких порывов не будет», — говорит Аскар Булешов, начальник отдела сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3» г. Шымкента.

Отметим, что в этом году в Шымкенте отремонтировали 9 километров теплосетей. Это небольшой объем. В городе немало изношенных труб, которые, в холодное время года могут стать проблемой для тепловиков.