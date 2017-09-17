Бой Головкин-«Канело»: ничья. Апашка нагадала на кумалаках

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес завершили бой вничью, сообщили сегодня утром все информационные агентства мира. В поединке, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе, прошли все 12 раундов.

Казахстанская бабушка предсказала ничью за несколько часов до начала боя. Апашка воспользовалась гаданием на кумалаках. Нурдаулет Танирберген опубликовал видео с комментарием: «Затролила с ничьей до того, как это стало мейнстримом…»

Затролоила с ничьей до того как это стало мейнстримом. Nai-post ni Nurdaulet Tanirbergen noong Sabado, Setyembre 16, 2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, как и обещал, смотрел прямой эфир боя из Ташкента. Снимок главы государства во время просмотра боя опубликован на официальной страничке Акорды в Фейсбуке.

GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, «Канело» вел бой из защиты. Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун. В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и «Канело» отвечал точными выпадами. В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку. В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на «Канело», но мексиканец очень неплохо отвечал.

Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, «Канело» отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам. Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этими раундами Максим Головкин сказал своему брату, что «сейчас все только начинается». А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68-65.

В итоге судьи признали ничью, на что мгновенно отреагировали социальные сети. И тут же озвучили победителя:

Еще до боя пользователи мессенджера WhatsApp рассылали пригласительные. Говорят, авторы южане — отметились как самые ярые любители тоев.

Говорят, в Лас-Вегасе собралось так много казахстанских болельщиков, что город испугался.

И не зря. Казахстанский болельщик нокаутировал поклонников Альвареса. Видео стычки казахстанского болельщика с двумя фанатами мексиканского боксера опубликовали Vesti.kz.

На записи парень с флагом Казахстана на плечах гуляет вдоль набережной в Лас-Вегасе и фотографирует достопримечательности. К нему подходят двое мужчин со словами: «GGG — неудачник! Канело выиграет, бро. Возвращайся в Казахстан!»

Казахстанец пытается уйти от конфликта. Он собирается уйти, но в этот момент один из поклонников Канело называет противника Боратом. Зря. Парень разворачивается и дает кулаком в лицо сначала одному обидчику, потом второму. На слова «Эй, полегче!» он уже не реагирует.

Отметились в Городе без комплексов и шымкентцы.

Решение судей удивило и возмутило болельщиков. «Украли победу у нас: Объявление судейских записок. 115:113 в пользу Головкина, а дальше – как в тумане. Кто-то сошел с ума и насчитал победу Канело 118:110, а затем последовал окончательный вердикт – 114:114. Ничья…», — написал на странице Акорды пользователь Фейсбука Шоу Рас.

«Я не проиграл. Я все еще Чемпион. Спасибо тем, кто поддерживал меня. Конечно, я хочу рематча! Я хочу драться», — сказал Головкин после поединка.

Базовая выплата для Альвареса составит пять миллионов долларов, а Головкина — три миллиона долларов. При этом боксеры однозначно получат в несколько раз больше, сообщал за несколько часов до боя Тengrinews.

«Доход Головкина и Альвареса точно будет восьмизначным, так как они получили гарантии от промоутеров. Их общий гонорар увеличится, потому что они получат процент прибыли от вечера бокса», — отмечает известный обозреватель и инсайдер ESPN Дэн Рафаэль.

Ранее британское издание The Telegraph оценило минимальный заработок Головкина и Альвареса в 15 миллионов долларов. Для казахстанца это будет рекордный гонорар.