Благодаря вмешательству журналистов, решился вопрос с теплоснабжением в отдельно взятой многоэтажке Шымкента. Жители дома № 1 по улице Ондырысты рисковали остаться без тепла в предстоящую зиму.

Отопительная система сгнила полностью, а подавляющее большинство жильцов дома пенсионеры и многодетные семьи. Ни о каких сборах не могло быть и речи. Тем более, что приходившие для консультации частники, запрашивали космические суммы. Возможно цена ремонта системы была адекватной, для малоимущих граждан она оказалась недосягаемой.

Жильцам ничего не оставалось, как обратиться к журналистам. Сами они выхода их положения не видели и очень надеялись, что ТК «Отырар TV» поможет хотя бы осветить проблему.

Крик о помощи жителей многоэтажки был передан в ГКП «Куатжылуорталык-3». К удивлению жителей, руководство предприятия отреагировало мгновенно.

«Мы установили новый элеваторный узел. Здесь две арматуры и задвижки на 50, два грязевика, расчетное выставочное сопло, чтобы у людей не прорвало батареи», — говорит представитель ГКП «Куатжылуорталык-3».

Во время ремонта жильцы дома не расходились. Не веря своему счастью, старики и женщины следили за ходом работ. А в то, что платить за замену не придется, даже поверили не сразу.

«Мы довольны их работой, сделали они очень хорошо, сразу все красят. Они полностью все с элеватора убрали — новый элеватор нам сделали. Поставили задвижки новые и сейчас уже нам тепло подводят к дому. Работай мы довольны, ребята справились со своей работой. Огромное спасибо им и Вашему телевидению», — говорит Ольга Кантаева, жительница дома.

«Спасибо телеканалу «Отырар TV»! Благодаря вашей настойчивости на нас обратили внимание и установили новый элеватор, совершенно бесплатно! Правда мы бы и не смогли собрать такую сумму. В нашем доме живут одни пенсионеры, да малоимущие», — сказала Жупаркуль Малдыбаева, жительница дома.

В редакцию ТК «Отырар TV» ондырысовцы обратились в июле. Очередные частники запросили у собственников 180 тысяч тенге на ремонт прогнившего элеватора и замену тепломагистрали. И это была предварительная сумма, которую, как знают все, кто когда либо сталкивался с ремонтом системы, нужно будет умножить на два.

Коммунальщики заменили также часть тепломагистрали, подходящей к жилому дому.Через несколько дней новую теплосеть соединят с внутридомовым отоплением и проведут опрессовку. Общая сумма проделанных работ превысила полмиллиона тенге.

Бахром Абдуллаев