Динамично развивающимся назвал Шымкент Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун. Такую оценку городу он дал в ходе встречи с акимом третьего мегаполиса Габидуллой Абдрахимовым.

Отметим, в ходе трехдневного визита он ознакомился с текущей ситуацией в регионе, и промониторил проекты, которые профинансировал банк в ЮКО. Среди них — объекты вдоль транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай и управление государственных доходов по Енбекшинскому району.

К слову, ВБ заинтересован в инвестировании в город, который сегодня называют «Сердцем шелкового пути». Город, основанный в XII веке на пересечении торговых путей Великого Шелкового пути, издревле являлся одним из самых развитых в культурно-экономическом плане регионов Центральной Азии.

И в новое время Шымкенту отводится роль транзитного центра для Евразии. Согласно документу под названием «Стратегический доклад», подготовленный Всемирным банком, Шымкентская агломерация будет развиваться в качестве международного центра паломничества, туризма и спорта; и центра реализации человеческого потенциала, обеспечения качества жизни и стабильного роста благосостояния.

В Документе указан целый перечень целей, которых необходимо достичь. Среди остальных — глобальное решение коммунальных вопросов жителей города и окрестностей. Что касается Концепции «Интеллектуального города» и «Электронного правительства», то, по мнению специалистов Всемирного банка, этот аспект необходимо тщательно изучить.

Для этих целей в Шымкент будет направлена группа специалистов Всемирного банка.

Многие инициативы руководства города, направленные на улучшение благосостояния жителей Шымкента нашли поддержку среди учредителей ВБ. У города огромный потенциал и если ему начали доверять серьезные финансовые институты, значит, у него большое будущее.