Правительство Казахстана начало по отдельности отслеживать динамику развития города Шымкент и Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За шесть месяцев текущего года в региональном разрезе почти везде отмечается позитивный темп роста в отраслях экономики. Хочу отметить, что теперь динамика развития регионов будет отслеживаться в 17 регионах, вместо 16», — отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

По данным министра, в промышленности все регионы, за исключением трех (Западно-Казахстанская (-1,4%), Туркестанская (-3,9%) и Кызылординская (-4,7%), показали рост. Рост ниже республиканского значения (5,2%) отмечается в восьми регионах с ростом от 1,2% до 4,6% (Мангистауская, Северо-Казахстанская, Астана, Карагандинская, Шымкент, Алматинская, Алматы, Павлодарская).

«По сельскому хозяйству все регионы сохранили положительный тренд роста. Однако семь регионов показали темпы ниже республиканского уровня (4%) (Атырауская, Кызылординская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, с ростом от 2,5% до 3,6%)», — проинформировал министр. По строительству в отрицательной зоне продолжают находиться два региона (Астана и Атырауская область).

При этом в Астане ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем, негативное значение сократилось с (-22,8%) до (-11,2%). «По инвестициям во всех регионах отмечается улучшение инвестиционного фона. По итогам шести месяцев текущего года в плюсовую зону вышли Мангистауская и Павлодарская области с ростом 6% и 2% соответственно (за 5 месяцев 2018 года снижение на 4,7% и 34,3% соответственно)», — подчеркнул он.

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