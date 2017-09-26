Двадцать южноказахстанских врачей обменялись опытом в Южной Корее

Сегодня в Региональной службе коммуникаций состоялся брифинг с участием южноказахстанских врачей, которые побывали в Южной Корее и обменялись опытом в клиниках этой страны.

20 врачей из центральных и районных больниц Южно-Казахстанской области, при поддержке акима области Жансеита Туймебаева и при организации областного управления здравоохранения побывали в лучших клиниках Южной Кореи и обменялись опытом.

По словам спикеров, основной целью рабочего визита является ознакомление с работой системы медицинской помощи Южной Кореи, одной из самых развитых стран в мире.

В ходе брифинга главный врач Сарыагашской районной больницы, руководитель группы Ибрагим Ташев, отметил, что делегация южноказахстанских врачей ознакомилась с работой компьютерной информационной системы, особенностями системы медицинского страхования, оказанием помощи пациентам, получившим инсульт, а также организацией послеоперационной реабилитационной работы.

«Мы начали с ознакомления с работой первой медицинской клиники, которая состоит из 3 больниц. Больница имеет все отделения, оснащена современным медицинским оборудованием и профессиональным персоналом. Мы также ознакомились с работой университетской клиники Аджу, которая является самым современным лечебным комплексом. Там обучается только 80 студентов. По словам сотрудников клиники, это гарантия подготовки лучших медицинских специалистов», — сказал И.Ташев.

Наряду с этим, врачи из Южного Казахстана побывали на приеме у вице-мэра и министра здравоохранения провинции Кенгидо. В ходе встречи, стороны обсудили достижения провинции в области здравоохранения и работу системы медицинского страхования.

Вместе с тем, на пресс-конференции главный врач Шардаринской районной поликлиники Жанар Оспанова отметила, что Южная Корея имеет пятидесятилетний опыт внедрения медицинского страхования, который можно внедрить и в нашем регионе.

По словам главного врача районной больницы города Арысь Ергали Алимбаева, все больницы Южной Кореи, за исключением Университетской больницы Сеула, полностью частные. Также, на платной основе вся медицинская помощь, включая скорую помощь. По этой причине клиники оснащены новым оборудованием и предоставляют пациентам современную диагностическую и терапевтическую помощь.

В целом, по результатам визита врачи сочли необходимым активизировать санитарное просвещение в регионе, повысить уровень ПМСП, открытие реабилитационных отделений в районных больницах, активизацию профилактики и реабилитации инсульта, а также развитие общественных организаций и административного персонала.

Стоит отметить, что в апреле этого года ряд лучших врачей из Южной Кореи провели в Шымкенте мастер-классы, лекции и поделились своим опытом с медицинскими работниками из разных регионов страны.

Напомним, в целях расширения сотрудничества управлением здравоохранения Южно-Казахстанской области был подписан меморандум с 4-мя ведущими клиниками Южной Кореи. Помимо этого, подписан меморандум о сотрудничестве с Институтом развития индустрии здравоохранения Южной Кореи (KHIDI).

Пресс — служба акима ЮКО