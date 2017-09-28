Эксперт из Германии поделился опытом предоставления гостиничных услуг

Для развития индустрии туризма в Казахстане, в том числе и у нас в области, реализуются государственные программы, которые призваны раскрыть потенциал начинающих бизнесменов.

Компонент под названием «Старшие сеньоры» направлен на усиление предпринимательского потенциала в сотрудничестве с международными и зарубежными организациями. Региональной палатой предпринимателей в Шымкент для проведения мастер -класса приглашен эксперт из Германии Кай — Уве Дехлер – эксперт в области туризма и гостиничных услуг.

Эксперт из Германии Кай — Ухлер Дехлер делится опытом предоставления гостиничных услуг. По его совету в этом баре поменяли интерьер. В гостиничном хозяйстве нет мелочей — учит местных менеджеров старший сеньор, удобства начиная от сервировки стола до приема гостей должно быть на высшем уровне. Только с таким подходом можно добиться успехов говорит господин Дехлер.

Кай — Уве Дехлер, экперт: «Я благодарен Казахстану за приглашение. Для меня это возможность познакомится с культурой и главное — поделиться своим опытом. Я начал работать в гостиничном бизнесе практически с 16 лет. После 30-ти лет решил открыть свой бизнес».

Для развития туризма в Казахстане реализуются государственные программы, которые призваны раскрыть потенциал начинающих бизнесменов.

Так, компонент «Старшие сеньоры» направлен на усиление предпринимательского потенциала в сотрудничестве с международными и зарубежными организациями. Региональной палатой предпринимателей в Шымкент приглашен эксперт из Германии.

Данияр Дармен, представитель палаты предпринимателей ЮКО: «Это республиканская программа, по программе «дорожная карта бизнеса». Оплачивается их приезд республиканским бюджетом и Палата предпринимателей осуществляет реализацию данного проекта. В этом году было заявлено 9 заявок из них уже 4 точно приедут в ближайшее время».

Опыт эксперта в предоставлении гостиничных услуг в создании уюта в номерах для гостей также был учтен. Здесь с душевой и местом для отдыха должны быть созданы все условия для проживания. Высокого качества сервис — это визитная карта любого отеля считает старший сеньор. И с этим начинающие бизнесмены полностью согласны.

Бахытжан Сагиндыков, генеральный менеджер гостиницы: «Опыт таких специалистов из-за рубежа, нам очень важен. Индустрия гостеприимства Казахстана только развивается, нам нужны опытные кадры».

Гостиничные услуги должны отвечать международным стандартам. Только при соблюдении этих условии количество туристов желающих посетить Южный регион будет расти. Коллектив гостиницы, где был проведен мастер — класс готовы трудиться для развития туризма не только области, но в стране в целом .

Шынар Оразова