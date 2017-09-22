Добрый день, дорогой «Отырар»! Очень хотела поделиться своим негодованием в сторону ЦОНа. Второй раз ходили подавать заявление на бракосочетание и ушли ни с чем! Как выйти замуж без карточки Народного банка? Никак!

Сначала мне заявили, что «необходима карта Народного банка»! Где я ее возьму и, собственно, зачем?!! Идти в банк, открывать счет, получать карту, закидывать на нее деньги только затем, чтобы один раз оплатить госпошлину за заявление???

Пришли спустя три недели с «найденной картой»(одолжила у подруги ), чтобы оплатить услугу, но и тут мы ушли ни с чем!!! Необходима регистрация 3DS-пароля, что и как — нам никто внятно так и не объяснил, плюс еще и «пинали» то идите туда, то идите сюда…

Отвратительное обслуживание и ооооочень сложная процедура, что уже пропало всё желание на регистрацию брака! Встретили знакомого с той же «проблемой», так он вообще уже в шестой раз приходил, никак не удается подать заявление.

Можно ли упростить данную процедуру, хотя бы вносить оплату через кассу, а не заморачиваться именно с Народным банком? И еще вопрос к ответственным лицам, если честно, даже не знаю, к кому обращаться: «Дорогие чиновники! Расскажите, что за привилегии у Народного банка? Почему его выделяют среди других? Почему карточки других банков вдруг стали второго сорта? А если у человека вообще нет счета в банке, вот, не нужно ему. Вы вынуждаете его открыть счет? Так же как вынуждаете пользоваться услугами банка, который вы продвигаете? Это считается здоровой конкуренцией?…»

И так, к слову. Как мы позже разобрались, 3DSecure – это специальная технология, разработанная международными платежными системами для обеспечения дополнительного уровня защиты при совершении платежей в интернете.

А если я не хочу платить в интернете? Вы опять, дорогие чиновники-бюрократы, не оставили мне выбора?