Кентауский трансформаторный завод произвел продукцию на сумму 12 млрд тенге

Единственное предприятие по производству трансформаторов в Казахстане из года в год наращивает свою мощность.

К примеру, за 8 месяцев текущего года Кентауский трансформаторный завод произвел продукцию на сумму около 12 млрд тенге, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 50 процентов.

За этот период предприятие по производству электромоторов, генераторов и трансформаторов выпустило 10988 единиц продукции. Отметим, что 40 % произведенной продукции предприятие экспортирует в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

В числе основных потребителей продукции завода — АО «Казмунайгаз», АО «Казахстан Темир Жолы», АО «Казтрансойл» и страны Средней Азии.

Здесь постоянно в три смены работают 1011 городских жителей. Большинство рабочих составляет молодежь. Около 500 студентов колледжа, созданного на базе предприятия полностью изучают профессию по дуальной системе обучения. В результате чего повышается производительность работы и выпускается качественная продукция.

В приоритете руководства завода – оснащение новой техникой и выпуск новой продукции. На сегодня вся технология полностью обновлена. За 20 лет объем производства вырос в 20 раз.

Пресс-служба акима ЮКО