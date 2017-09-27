Ко дню пожилых людей в ЮКО появятся «тимуровцы»

День пожилых людей в Казахстане отмечают 1 октября. Вот уже 25 лет в стране проводят различные акции в честь пенсионеров, которым в стране уделяется особое внимание.

Юные партийцы возрождают тимуровское движение. В преддверии дня пожилых волонтеры молодежного крыла «Жас — Отан» в течение месяца обещают оказывать материальную и хозяйственную помощь пенсионерам.

Из числа молодых людей создадут мобильные группы, которые в случае надобности будут выезжать домой к пожилым гражданам и устранять их бытовые проблемы.

Бауыржан Молдабеков, председатель молодежного крыла «Жас-Отан» ЮКФ партии «Нур-Отан»: «К сожалению, есть случаи когда молодые люди в пассажирском транспорте не уступают места пенсионерам. В связи с этим мы планируем снять социальные ролики и крутить их в автобусах. Ведь пожилых людей надо уважать, и мы хотим привить это чувство почтения к старшим у молодежи».