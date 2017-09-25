КВН на кубок акима города или как отпраздновали День Кентау в Шымкенте. 24 сентября в 16:00 в молодежном ресурсном центре прошла игра клуба веселых и находчивых. Игра КВН приурочена сразу к двум событиям: во-первых, это кубок акима города Шымкент, а во-вторых, в городе также праздуется весьма необычная дата «День Кентау в Шымкенте».

Дню Кентау в Шымкенте посвящены сразу несколько мероприятий.

Все началось с самого утра с традиционной ярмарки Южного арбата около МРЦ, КВН на сцене молодежного ресурсного центра, а также вечер в театре оперы и балета.

В 16:00 состоялась молодежная игра Клуба Веселых и находчивых (КВН) в Молодежном Ресурсном центре. В КВНе приняло участие 12 команд из разных регионов ЮКО: Кентау, Толеби, Казыгурт, Шымкент, Созак, Жетисай, Сарыагаш, Ордабасы, Арыс, Туркестан и Шардара.

КВН начался с выступления команды из Кентау. Ребята приехали в город исключительно за победой, а также ради своих друзей из Шымкента.

Муратбек Калдыбеков является лучшим игроком сборной Кентау. Он учится на бухгалтера на третьем курсе в колледже «Дарын» в Туркестане. Однако: «Вот здесь, (показывая на сердце), по-любому, КВН»,- признается молодой юноша.

Для ребят игра в КВН очень важна. «Это для нас так важно, мы рождены для КВНа. Это наша лучшая игра. Мы не можем без нее, мы наслаждаемся от этого, получаем удовольствие», — заверяет Мурабек.

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На вопрос «Для чего?» и «Зачем нужно играть в КВН современной молодежи?», Муратбек ответил без тени сомнения: «Это весело и дружно, и все мы семья, а семья — это весь мир, а мы любим весь мир! Иногда бывают такие трудные моменты, когда грустно станет, а тут КВН и все встает на свои места. Друзей много же у нас, они как бы поддерживают нас. Нам от этого кайфово, нам хорошо от этого!».

На другой вопрос о том, как рождаются шутки, бухгалтер по образованию, но юморист по призванию ответил, что «это чувства и ситуации», они везде случаются, эти смешные моменты, главное — заметить.

Муратбек признался, что их команда редко берет чужие готовые шутки, в основном, для своих выступлений ребята сами придумывают смешные ситуации, а если и берут что-то взаймы, то, конечно же, меняют шутку.

Всю молодежь, не знающую чем себя занять в свободное время Муратбек призывает играть в КВН.

Мы же от лица редакции ТК «Отырар TV» желаем ребятам победы, новых успехов, а также креативных идей и смешных неповторимых шуток.

Алия Рысимбетова