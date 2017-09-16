МПС Шымкента: Не пытайтесь «развести» с «КРИС-П»!

Руководство Местной полицейской службы Шымкента предупреждает водителей города! Не поддавайтесь противозаконным предложениям сотрудников полиции «решить» вопрос с нарушениями, зафиксированными мобильными радарами «КРИС-П» на дорогах города.

Если вам предлагают за определенную сумму стереть с компьютера ваше нарушение, не верьте. Сделать это невозможно и конверт со штрафом все равно придет к вам по почте.

Если вы стали участником такого способа вымогательства со стороны сотрудников полиции, просим немедленно сообщать о таких фактах.

Звоните по телефонам:

Дежурная часть полка 535252

Дежурная часть ДВД ЮКО 102

Управление СБ ДВД ЮКО, телефон доверия: 8(7252) 21-43-43

8(7252) 21-17-44 (дежурная часть ДВД ЮКО)

К слову, в Шымкенте функционируют три таких установки, их место дислокации меняется постоянно.