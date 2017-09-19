Мужчина совершил суицид в изоляторе УВД Шымкента

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Мужчина совершил суицид в изоляторе УВД Шымкента
Иллюстративное фото

Мужчина совершил суицид в изоляторе УВД Шымкента. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДВД в ответе на официальный запрос, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29-летний мужчина покончил жизнь самоубийством в ночь с 16 на 17 сентября. Погибшего задержали за хулиганство в группе лиц с применением оружия.

В отношении него проводилось досудебное расследование по статье 293 часть 3 УК РК «Хулиганство в группе лиц с применением оружия». «Факт самоубийства зарегистрирован в Абайском отделе полиции. Начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз», — сообщили в полиции.

В полиции уточнили, что досудебное расследование по факту суицида проводится по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Однако детали происшествия не разглашаются.

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1 Комментарий Включено "Мужчина совершил суицид в изоляторе УВД Шымкента"

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2000
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законопослушный

Или помогли суициднуться . Ибо официальным заявлениям полиции веры не было и нет .

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1 час 56 минут назад
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