На дне рождения концертного холла «Atlas» ведущий получил торт… в лицо

В день рождения принято дарить подарки. А каждый гость в день рождения концерт-холла «Atlas» в Шымкенте мог не только отдохнуть, но и получить подарки. Одним из которых стало выступление популярной группы «Quest Pistols Show». Украинская музыкальная группа, дебютировавшая в 2007 году с синглом «Я устал», сегодня известна почти во всем мире.

На сцене «Atlas» были исполнены как всем известные хиты, так и новые песни. Во время празднования дня рождения не обошлось и без курьезов, ведущий концертного холла «Atlas» предложил провести необычный конкурс. За определенную сумму ведущий согласился, чтобы его ударили праздничным тортом по лицу. Желающих долго ждать не пришлось, договорились на двадцати тысячах тенге.

Ведущий сдержал слово и разрешил ударить его тортом.

На этом сюрпризы не закончились, каждому столику от виновников торжества подарили по праздничному торту. С условием — съесть его ложечкой и ни в кого больше не кидать.

К слову, концертный холл «Atlas» отмечает в этому году уже третью годовщину. За это время на сцене заведения выступали многие именитые артисты со всего мира.