На празднике узбекского ЭКЦ в Шымкенте выдали замуж девушку

Во время празднования Дня языка и культуры узбекского этно-культурного центра в Шымкенте прошел необычный случай. Организаторы решили удивить своих гостей, представив сценку под названием Салем беру, девушка в белом национальном платье приветствовала гостей праздника своим поклоном.

Как оказалось, невеста на самом деле именно сегодня вышла замуж. Посовещавшись, родственники решили провести Салем беру на большом празднике. Съемочная группа ТК «Отырар TV» тоже не осталась в стороне, молодая невеста также поприветствовала коллектив низким поклоном.

«Вы посмотрите — какой праздник! Нас поддержать и поздравить пришли все горожане и почетные гости. Разве это не счастье? Мы живем в самой мирной стране, в самой дружной стране. Пусть всевышний Аллах даст здоровья нам всем, и, конечно, нашему президенту», — сказала Манзура Акрамова.

День языка и культуры узбекского этно-культурного центра проходит в Шымкенте регулярно, праздник особо отмечается жителями, так как именно узбеки из мероприятия делают целое шоу.

Узбеки представили выставку народного творчества, культуры, кухни и прикладного искусства. Каждый желающий мог отведать национальные блюда и даже взять специальный рецепт приготовления плова.

К слову, численность узбеков в ЮКО составляет 18% от общего числа южноказахстанцев.