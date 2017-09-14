Парк Металлургов в Шымкенте пережил капитальный ремонт. Старожилы говорят, что одно из самых старых мест отдыха в городе даже не узнать. Ограждения в парке больше не будет — аким Шымкента Габидулла Абдрахимов распорядился о беспрепятственном входе на территорию. С любой стороны.
А вот бронзовый Владимир Ильич Ленин, к радости старожилов города, останется на своем месте.
В памяти горожан еще свежи воспоминания, где этот самый парк был без хозяйского присмотра: заброшенное, неухоженное, замусоренное пристанище бродячих животных…
После строительных работ территория парка Металлургов увеличилась с 3,6 до 5 гектаров. Благодаря сносу незаконных построек, удалось установить дополнительные скамейки для отдыха, освещение и урны. Не забыли строители и про фонтан.
«Согласно поручению акима города о доступности горожан и гостей Шымкента к зонам отдыха в черте города, мы убрали все ограждения и снесли объекты, построенные без разрешительных документов на территории парка. Все закусочные были ликвидированы. Мы сделали настоящее место для отдыха горожан и гостей Шымкента. До сих пор ведется работа по облагораживанию территории парка и установке скамеек, урн и осветительных фонарей», — пояснил Ерубай Куралов, заведующий сектором отдела ЖКХ Шымкента.
С увеличением численности горожан, должно вырасти и количество парков, говорят в отделе ЖКХ. Коммунальщики уверяют, что в ближайшее время так и будет. Уже сейчас подрядчики проводят работы по облагораживанию старой мусорной свалки. Здесь разобьют новую парковую зону.
А в обновленном парке собирается все больше горожан. Сегодня там свежо и прохладно. Через несколько дней ремонт парка Металлургов будет закончен полностью. Ожидается торжественное открытие обновленного парка. Наш информационный портал Otyrar.KZ обязательно сообщит о дате торжества.
Окрестные пенсионерки с удовольствием используют тренажерную площадку. Говорят, теперь, после ремонта, здесь будет вдвойне приятней заниматься.
К слову, прыти старушек может позавидовать любой молодой горожанин)))
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7 Комментариев Включено "Парк Металлургов в Шымкенте пережил капитальный ремонт"
Молодцы, но В. Ульянова надо было убрать (являлся рассадником красного террора).
ПРИ ЭТОМ КРАСНОМ ТЕРРОРИСТЕ МОГ ЛЮБОЙ НУЖДАЮЩИЙСЯ 8 СОТОК ЗЕМЛИ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО ПОД ИЖС, А СЕЙЧАС ПОЙДИ ПОЛУЧИ—ПОПРОБУЙ.. ДЕСЯТКАМИ ЛЕТ НАРОД СТОИТ В ОЧЕРЕДИ и СЛУШАЕТ КАК ЕМУ ЛАПШУ НА УШИ ВЕЩАЮТ С ПРОГРАММАМИ НУРЛЫ-ЖОЛ И ПОДОБНЫМИ*)
когда сквер у магазина Спутник начнут восстанавливать
Приятная новость!
Ну без ограждений это будет парковка…. со всех сторон! И еще вопрос, а туалет, туалет то там будет???? Хоть один….
Класс! Хорошее место.
Кстати Уважаемые Журналисты Отырар огромная просьба к вам: На чьем балансе находятся подобные тренажеры в городе??? В парке Победы, возле Енбекшинского РОВД по ул. Ельшибек Батыра, далее в сквере Турару Рыскулову около Коктема??? Сделали бы репортаж на эту тему…. пишу потому что они нуждаются в ремонте… там также занимаются старики и пожилые люди… Но дети лет по 10-15 к сожалению ломают их… тренажеры еще можно спасти, если там кое-где подварить металл. Ну стражи порядка хотелось бы чтоб за ними присматривали… Ходят в выходные наряды группами и не реагируют на вандализм со стороны подростков, а хотелось бы…