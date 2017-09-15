Полицейские ДВД Южно-Казахстанской области отметили День языков народов Казахстана.

Сегодня 15 сентября 2017 года в Департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области состоялось праздничное мероприятие под названием «Национальности — разные, язык – один!», посвященный Дню языков народов Казахстана.

Ставший уже традицион­­­ным, конкурс, проводимый среди полицейских, ставит своей целью воспитание любви и уважения к родному языку и к нашей стране, сохранение традиций и духовности, а также расширение знаний о языках и культуре разных национальностей, проживающих на территории Республики Казахстан.

В конкурсе приняли участие 14 команд городских и районных подразделений ДВД ЮКО, которые показали и рассказали зрителям о традициях, истории, языке и культуре народностей, проживающих в ЮКО.

Участники, одетые в разные национальные костюмы, соревновались в показе театральных постановок, исполнении песен и танцев, а также продемонстрировали жюри национальные костюмы и национальные блюда.

По итогам конкурса, подведённого почетным жюри, гран-при завоевала команда Байдибекского РОВД, рассказавшая о культуре курдского народа.

Первое место заняла команда Сарыагашского РУВД, представившего таджикскую национальность. Второе место разделили между собой команды Ордабасинский РОВД и Мактаральский РУВД, а третье место досталось командам Толебийского и Созакского РОВД, продемонстрировавшие традиции узбекского и казахского народов.

Еще пять участников конкурса: команды Сайрамского РУВД, Тулькубасского РОВД, Каратауского, Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкента и УВД г. Туркестан наградили грамотами за активное участие. Всем победителям вручили ценные подарки и грамоты.

В свою очередь, отметим, что проведение подобных мероприятий среди полицейских помогают лучше узнать культуру и язык, традиции и обычаи многочисленных народов, проживающих в нашей стране, а также содействуют сохранению и укреплению межнационального и межконфессионального согласия и единства народов Казахстана.

Пресс-служба ДВД ЮКО