Полицейские Шымкента начали выписывать штрафы на планшетах за нарушения ПДД

В Шымкенте стартовал проект по оставлению электронных протоколов, главная цель которого — уход от бумажной системы ведения документации.

Теперь для оформления протокола за совершенное нарушение ПДД достаточно будет ввести ИИН человека, а все остальные данные выдаст система – ЕРАП (Единый реестр административных производств). Приложение ЕРАП позволяет полицейским за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате, который подписывается ЭЦП инспектора.

Ознакомление с протоколом правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью стилуса. Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр, второй экземпляр с «живой» подписью нарушителя остается у инспектора. Электронный протокол направляется на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон — уведомление. Имея смартфон или мобильное устройство с выходом в интернет, можно посмотреть сам электронный протокол по указанной ссылке в SMS-уведомлениях.

Планшеты и принтеры были приобретены акиматом города Шымкент. Пока их 5 штук, но до конца месяца планируется приобрести (после пилотного запуска) ещё 25 комплектов (планшет, стилус, принтер и система беспроводной связи).

А до конца года будут приобретены ещё 20 комплектов. Так как на сегодняшний день в городе около 50-ти автомобилей на балансе МПС, все автомобили будут на 100% оснащены. Теперь нарушители могут не отходя от места совершения правонарушения оплатить штраф с 50% скидкой.