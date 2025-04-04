Новые штрафы и запреты на дорогах: что изменится для водителей

В спецЦОНах страны сегодня ажиотаж. Накануне введения запрета на вождение незарегистрированных мопедов владельцы двухколесного транспорта ринулись в спецЦОНы.

В полиции разъяснили, что ограничений по сроку регистрации мопедов нет. Речь идет о запрете эксплуатации не зарегистрированных мопедов с 5 апреля.

Кайсар Султанбаев, председатель комитета административной полиции МВД РК: «Мы специально давали водителям время зарегистрировать свои мопеды и получить права, но, видимо, у наших граждан такой менталитет, что оставили все на последние дни. В эти дни шел серьезный наплыв. Всего более 23 тысяч мопедов в стране поставили на учет и из них только за последние сутки зарегистрировано 2,5 тысячи мопедов. Технику можно и дальше регистрировать на тех же условиях, но без регистрации передвигаться на ней нельзя«.

По его словам, за прошлый год на дорогах страны зарегистрировали почти 2 тысячи ДТП с участием мопедов, в которых погибли 76 человек. Некоторые из водителей находились в алкогольном опьянении.

Кайсар Султанбаев, председатель комитета административной полиции МВД РК: «Если раньше за нарушение ПДД водители мопедов привлекались как иные участники дорожного движения со штрафом в 2 МРП, то с 5 апреля они будут нести полную ответственность, как владельцы механических транспортных средств.

Регистрация мопедов проходит в упрощенном порядке: достаточно предъявить документы, заполнить заявление и провести осмотр мопеда. За первичную регистрацию и утилизацию сборы не предусмотрены».

После участившихся трагических случаев с детьми, в полиции призвали родителей внимательно следить за своими чадами на дорогах. С начала года произошло больше тысячи ДТП с участием детей, в которых погибли 17 и получили травмы порядка полутора тысячи несовершеннолетних.

Кайсар Султанбаев, председатель комитета административной полиции МВД РК: «Безопасность детей на дорогах, в большинстве случаев, зависит от родителей, поскольку дети копируют поведение взрослых. Разъясняйте детям нормы безопасности на дороге в качестве пешехода, велосипедиста или самокатчика. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите детей!»

Говорили и о самокатчиках, которым хотят ограничить передвижение по тротуарам. Глава комитета административной полиции анонсировал ряд поправок в административный кодекс. По словам Султанбаева, сейчас прорабатываются возможности учета электросамокатов и введение ограничений на их движение по тротуарам.

Кайсар Султанбаев, председатель комитета административной полиции МВД РК: «Уже выявлено около 1,5 тысяч нарушений, имеются ДТП с пострадавшими. Законом допускается движение по тротуару, но здесь хотел бы акцентировать внимание, что у пешехода на тротуаре приоритет, то есть, водитель электросамоката не должен создавать опасности для движения пешеходов. Водителям электросамокатов запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить грузы и пассажиров, буксировать другой транспорт, передвигаться в темное время суток без светоотражающего предмета».

МВД ужесточает наказание за превышение скорости. Введена более строгая ответственность за превышение скорости 60 км/ч и более. Штраф может достигать до 157 000 тысяч тенге.

Кроме того, в этом году вступили в силу новые требования к частным перевозчикам. Возлагается контроль на владельцев интернет-платформ.

Кайсар Султанбаев, председатель комитета административной полиции МВД РК: «За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на шесть месяцев, а если эти действия привели к дорожно-транспортному происшествию, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на шесть месяцев. Теперь, в целях соразмерности наказания, если выезд на встречную полосу приведет к дорожно-транспортному происшествию, то за это водители будут лишены прав на девять месяцев».

А любителям высовывать голову из авто грозит штраф в 39 тысяч тенге. Ранее такой нормы не было.

Кайсар Султанбаев, председатель комитета административной полиции МВД РК: «Как вы знаете, молодежь, иногда, при движении авто, высовывают голову в окно, люк и так совершают опасные действия. Теперь такие поправки внесены. Эта норма направлена на защиту их жизни и здоровья. Например, на выпускных и свадьбах люди часто такие поступки совершают, не оценивая угрозу для себя. Теперь, если при движении авто так сделают, будут платить штраф в размере 10 МРП (более 39 тыс. тенге — прим. ред.). Наказаны будут и водитель, и пассажир. Это такая профилактическая мера».

Говорили и о состоянии дорог. 88% из них в ужасном состоянии, заявили в комитете. Только 12% дорог соответствуют требованиям. По словам Султанбаева, МВД продолжает сотрудничать с Министерством транспорта и местными исполнительными органами для повышения качества дорожного покрытия в стране.