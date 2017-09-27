Полицейские в Шымкенте применили силу к девушкам за неповиновение

В соцсетях распространяется видео шокирующего инцидента, снятого на камеру очевидцем.

«Беспредел в Шымкенте», — комментирует автор видеоролика. Инцидент произошел рано утром 27 сентября перед круглосуточным кафе в самом центре города. Стражи порядка заталкивают молодых девушек в машину, а к тем, кто не повинуется, применяют силу.

В пресс-службе ДВД ЮКО сообщили, что стражи порядка изучают ролик. При этом в полиции предварительно квалифицируют произошедшее как неповиновение блюстителям закона.

Мира Муслим