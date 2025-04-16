В Шымкенте бывший супруг изувечил женщину

Инцидент с нападением бывшего супруга на женщину в Шымкенте прокомментировал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает Kazinform.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Шымкенте бывший супруг напал на женщину, перерезал ей горло и повредил спинной мозг. После случившегося он пытался покончить с собой. У пострадавшей четверо детей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время подозреваемый заключён под стражу по санкции суда. Проводятся необходимые следственные действия. В рамках расследования будет назначена комплексная медицинская экспертиза. Я держу это уголовное дело на личном контроле. Мы также отслеживаем информацию, публикуемую в социальных сетях, и будем разбираться, — сообщил Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

Он также добавил, что дети потерпевшей находятся у родственников. С ними работают органы опеки и представители ювенальной полиции.